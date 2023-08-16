Семья судьи Тандыра перевела деньги вдове сбитого нацгвардейца: женщина от них отказалась

В общем вдова бойца НГУ получила 4 анонимных перевода денег на свою карточку, а когда узнала от кого они, решила их вернуть.

Жена сбитого на блокпосту в Киеве судьей Алексеем Тандыром нацгвардейца Вадима Бондаренко Анна нашла на своем счету анонимные переводы. Выяснилось, что их делали родственники обвиняемого. Об этом она рассказала "Бабелю".

О деньгах от семьи судьи женщина узнала во время судебного заседания, когда адвокат Алексея Тандыра заявил, что обвиняемый поддержал материально семью погибшего и готов это делать дальше. Переводы средств семье погибшего, по его словам, делала жена судьи.

Анна Бондаренко рассказала, что действительно на ее банковскую карточку поступили 4 анонимных перевода 30 мая и 1 июня на общую сумму — 18 тысяч гривен. Узнав, что они могут быть от семьи Тандыра, женщина решила их вернуть адвокатам судьи.

"Мне нужно только одно — чтобы Тандыр сел. Он убил Вадима, разрушил нашу жизнь", — сказала Анна.

В конце июня жена Алексея Тандыра Людмила звонила Анне и предлагала встретиться без адвокатов и свидетелей, чтобы передать ей деньги, впрочем женщина отказалась.

Напомним, что у экс-главы Макаровского районного суда Алексея Тандыра заявили о переводе денег жене погибшего в ДТП бойца Нацгвардии. Вдова отрицает этот факт.

Ранее сообщалось, что судья Алексей Тандыр вместо мочи сдал на анализ воду и слюну. Таким образом он пытался смахивать с анализами, чтобы скрыть, что на момент смертельного ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.

26 мая на блокпосту в Киеве произошло смертельное ДТП. Судья Макаровского суда сбил на блокпосту военнослужащего НГУ Вадима Бондаренко. Мужчина скончался на месте от полученных травм. Виновника ДТП Алексея Тандыра задержали. Он отказывался проходить проверку на наличие алкоголя в крови.