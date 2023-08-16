"Извравщенцы и гадости": экс-чиновница ВР оскорбила собачников и женщин без детей, — СМИ

По словам женщины, которая представилась как работница ВР, животных заводят люди, которые не имеют собственных детей в качестве "игрушки на 15 лет".

Украинская чиновница Елена Коваленко, которая утверждает, что работает в Верховной Раде, попала в скандал из-за своих высказываний, в которых оскорбила владельцев собак и женщин, не имеющих детей. Чиновница написала об этом на своей Facebook-странице, однако позже закрыла к ней доступ, сообщает издание NV.

Инцидент произошел после того, как высказывания украинской чиновницы Елены Коваленко вызвали бурю возмущения в сети. Она заявляет о своей принадлежности к комитету Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. При этом журналистам издания в официальных источниках аппарата Верховной Рады сообщили, что она не работает в комитете.

Более того, в аппарате изданию "Главком" рассказали, что уже несколько лет Коваленко у них не работает, хотя в ее профиле , что это ее нынешняя занятость.

Коваленко оскорбительно высказалась в открытом обсуждении на Facebook о владельцах собак и женщинах, которые решили не иметь детей. Она презрительно назвала их "извращенцами" и "гадостями", добавив, что собаки "обществу не приносят пользы" и являются "игрушками на 15 лет".

"Извращенцы… Бездетные… Игрушка на 15 лет… Да где же вы душу потеряли? Во-первых, очень "детные". Большинство собачников, вырастив детей, начинают заботиться о собаках и заниматься с ними спортом. Есть и такие, кто с младенцем в кенгуру отрабатывает послушание прямо в парке, а потом едет на международные соревнования и становится чемпионом мира по спортивному послушанию. Возможно, мы сумасшедшие. Но извращенцы здесь точно не мы. А вы и такие, как вы. Игрушка — это для вас. Для нас это жизнь", — пишет екатерина Головачева, одна из пользовательниц сети из Днепра, которая обратила внимание на скандальные высказывания.

После того как общественность обратила внимание на ее высказывания, Елена Коваленко закрыла доступ к своей странице в соцсети, но скриншоты ее комментариев продолжили распространяться в сети, сопровождаясь возмущенными реакциями. Многие требуют ее увольнения с должности в комитете.

Напомним, 16 августа сообщалось, что на бывшего советника Офиса президента Алексея Арестовича подали заявление в СБУ за его высказывания о том, что ненависть украинцев к захватчикам дала им "прекрасную мотивацию воевать".