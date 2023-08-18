"Нападение в центре города": заместителя главы ГНС Евгения Сокура пытались убить, — нардеп (фото)

По словам главы профильного комитета Рады Даниила Гетманцева, заказчиками преступления являются "схемщики, которые потеряли бизнес и перешли черту".

В четверг, 17 августа, на заместителя председателя Государственной налоговой службы Украины Евгения Сокура совершили покушение на убийство. Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram.

"Вчера в 7.50 произошло покушение на убийство заместителя Председателя ГНС Украины Евгения Сокура. Нападение в центре города. Заказчики — схемщики, потерявшие "бизнес" и перешедшие черту", — сказал Даниил Гетманцев.

Он отметил, что сотрудникам Департамента уголовного розыска Нацполиции удалось спасти Сокура. Тогда как нападавших задержали, они дают показания на заказчиков убийства.

"Если вы вдруг хотели узнать чему противостоит и с чем борется налоговая ежедневно — с этими ворами: конвертаторами, коррупционерами — кланами, которые сосут кровь нашей страны более 30 лет. И позвоночник которым мы ломаем. Ежедневно", — добавил он.

На момент публикации материала пресс-службы Нацполиции и ГБР официально не комментировали информацию о нападении на Сокура.

Евгений Сокур — что известно о нем

На сайте ГНСУ указано, что Евгений Сокур является исполняющим обязанности заместителя председателя ГНСУ и имеет VI ранг государственного служащего.

В июле председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал в интервью "LIGA.net", что заместитель председателя Государственной налоговой службы Евгений Сокур был его помощником. Тогда он рассказал, что в мае 2022 года Сокуру назначили исполняющим обязанности заместителя председателя ГНС.

Гетманцев пояснил, что Сокура был назначен и.о., потому что сейчас почти все руководство налоговой в статусе исполняющих обязанности. Нардеп не уточнил, за что отвечает Сокура, однако заявил, что он не курирует систему мониторинга рисковых налоговых накладных.

Евгений Сокур

Напомним, 20 июня британский журнал The Economist со ссылкой на сотрудников украинской разведки написал, что на руководителя ГУР Кирилла Буданова было совершено по меньшей мере десять покушений.