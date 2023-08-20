В Киеве ввели тепловой режим из-за жары: как долго продлится

В столице днем ожидается до 30-32 градусов тепла, в Киевской области — до 35. Будет преобладать юго-восточный ветер, 3-8 м/с.

В Киеве ввели в действие тепловой режим, которым ограничивают движение некоторого транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева.

"На территории столицы введен тепловой режим", — говорилось в сообщении.

Отметили, что тяжеловесному транспорту весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн временно запретили въезжать в Киев и передвигаться по городу. В полиции рассказали, что время действия ограничения дорожного движения может меняться в соответствии с температурным режимом в столице. Об этом будут сообщаться в Telegram-канале патрульной полиции.

Добавили, что главной целью введения теплового режима является сохранение дорожного покрытия, которое разрушается из-за интенсивного дорожного движения тяжеловесного транспорта в жаркую погоду.

В Укргидрометцентре сообщили, что в воскресенье 20 августа днем в Киеве температура воздуха поднимется до 30-32 градусов тепла, тогда как ночью будет около 20 градусов. На Киевщине ожидается небольшая облачность, осадков не будет. Будет преобладать юго-восточный ветер, 3-8 м/с. Ночью воздух прогреется до 17-22 градусов, а днем до 30-35.

В большинстве западных областях днем местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Будет ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью поднимется до 17-22 градусов, а днем до 30-35, в Карпатах ожидается 24-29 градусов.

Прогноз погоды на 20 августа

Напомним, синоптик Игорь Кибальчич рассказал, что в августе температура воздуха может доходить до 41 градуса тепла. Также в августе будет преобладать контрастное время, когда жару регулярно будут сменять осадки.

В июле Фокус писал о том, как жара в Европе могла повлиять на туризм. В будущем путешественники могут выбирать более прохладные страны для отдыха.