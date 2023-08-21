VIP-беженцы на Лазурном побережье: семьи каких экс-чиновников заметили в Монако (видео)

Журналисты в новом расследовании заметили множество дорогостоящих автомобилей на украинских номерах. При этом, некоторые граждане, которые остались во время войны в королевстве, начали менять регистрацию на иностранную, чтобы избежать излишнего внимания.

Пока в Украине продолжается полномасштабная война, беженцы со статусом VIP продолжают наслаждаться жизнью на одних из самых дорогих курортах мира. Об этом говорится в расследовании журналистов ТСН от 21 августа.

VIP-беженцы во время войны: дорогие автомобили и казино в Монако

Чаще всего представители политической элиты и семьи чиновников выбирают лазурное побережье Франции. В частности это Княжество Монако и города рядом.

По данным "Красного Креста Монако", на июль этого года была оказана помощь 458 украинским беженцам, 260 из которых остались внутри микрогосударства.

К примеру, рядом с Казино в Монте-Карло журналисты заметили транспортное средство, которое принадлежит Дмитрию Давтяну. Он является совладельцем инвестиционной группы, экс-замглавой КГГА и сыном депутата Харьковского городского совета 7 созыва Александра Давтяна.

Как украинцы освоились в Монако во время войны Фото: Скриншот

В ТСН отмечают, что Александр вместе со всей семьей покинули Украину незадолго до начала полномасштабной войны.

Как украинцы освоились в Монако во время войны Фото: Скриншот

Спустя несколько минут рядом с казино проехал еще один автомобиль на украинских номерах. Принадлежит он дизайнеру Ирине Марчук, которая создала самое дорогое платье в Украине — с бриллиантами в 109 каратов, золотом и камнями Сваровски. Теперь свою одежду она реализует на Лазурном побережье Франции, как отметили журналисты в расследовании.

Как украинцы освоились в Монако во время войны Фото: Скриншот Как украинцы освоились в Монако во время войны Фото: Скриншот

VIP-беженцы во время войны: семья экс-таможенника Грибанова

В поселке Кап-д’Ай, который расположен всего в трех километрах от королевства Монако, журналисты заметили автомобиль марки Porsche за три миллиона гривен, который был приобретен в Киеве всего за месяц до полномасштабного вторжения.

Как украинцы освоились в Монако во время войны Фото: Скриншот

Зарегистрировано транспортное средство на жену экс-руководителя Одесской таможни Михаила Грибанова Ирину.

Журналисты вспомнили, что в 2020 году мужчина был назначен на должность даже несмотря на то, что в 2012 он был замешан в деле с контрабандой электронки. Проработал он всего 2 месяца, после чего был задержан из-за коррупции и впоследствии уволен. Тогда он отрицал причастность к преступлению, а в 2021 году попал в список СНБО.

Как украинцы освоились в Монако во время войны Фото: Скриншот

Где он находится сейчас — неизвестно. Журналисты попытались связаться с его семьей рядом с Монако, но они закрылись в доме.

К слову, недалеко от дома был замечен еще один украинский автомобиль, который принадлежит брату Ирины Грибановой Вячеславу Краснорудскому. Их мать в социальной сети "Одноклассники", которая заблокирована в Украине с 2017 года, делится кадрами с шикарного отдыха и оставляет антиукраинские сообщения.

Как украинцы освоились в Монако во время войны Фото: Скриншот Как украинцы освоились в Монако во время войны Фото: Скриншот Как украинцы освоились в Монако во время войны Фото: Скриншот

Ни один из телефонов членов семьи не отвечает. Журналисты так и не смогли с ними связаться.

VIP-беженцы во время войны: помощница депутата от "ОПЗЖ"

Речь идет о Вите Любовецкой, которой принадлежит замеченный на Лазурном побережье автомобиль Lexus. Она длительное время была помощницей народного депутата запрещенной партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Черного. Сейчас в своем личном блоге она учит людей как правильно настроиться на позитив.

Как украинцы освоились в Монако во время войны Фото: Скриншот

Журналисты также в конце отметили, что спустя полтора года войны беженцы начали менять регистрации своих автомобилей на иностранные, чтобы было сложнее определить, что они из Украины.

Напомним, 22 июля журналисты сообщали, что у семьи военкома из Одессы имущества в стране ЕС на миллионы. Евгений Борисов сначала уверял журналистов, что его семья не имеет никакой собственности в Испании, а после слов о выписках из местного реестра заявил, что его жена занимается там торговлей и он не "влезает" в эти дела.

Также Фокус писал, что нардепа Юрия Аристова, подавшего заявление о сложении депутатских полномочий, в июле заметили в 5-ти звездочном отеле Waldorf Astoria Maldives на частном острове Итафуши на Мальдивах. Одна ночь в отеле на двоих там стоит от 100 тысяч гривен за виллу на пляже с бассейном и двуспальной кроватью и до 323 тысяч гривен за виллу с двумя спальнями и бассейном.