Украину накроет жара почти до +40 градусов: какой будет погода в конце августа (карта)

В ближайшие дни в Украине ожидается постепенное похолодание, которое, по прогнозу синоптика, сменится на жару до +38 градусов уже на этой неделе.

Украину накроет еще одна волна жары в августе. Об этом сообщил украинский синоптик Игорь Кибальчич в комментарии "Телеграфу".

"Очередная волна жары может способствовать дальнейшему усилению засухи, а также повышению уровня пожарной опасности в некоторых областях", — сказал синоптик.

Кибальчич отметил, что новый период жары стоит ожидать с 26 августа, он продлится до конца месяца. В частности, повышение температуры воздуха произойдет из-за поступления субтропической воздушной массы со стороны Турции и стран Балканского полуострова. Тогда как в западных областях прогнозирует более сильные дожди.

26-27 августа температура воздуха ночью будет от +14 до +19 градусов, а днем от 26 до 31 градуса тепла. В южных и юго-западных областях ночью столбики термометров покажут от +16 до +21, днем — от +28 до +33 градусов.

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Еще большая жара ожидается в Украине в течение 28-30 августа, тогда температура воздуха ночью прогреется до +17 +22 градусов, а днем будет от +30 до +35 градусов, на юге — до +38.

Игорь Кибальчич отметил, что подобный характер погоды является типом для августа, он наблюдается в Украине почти каждый год.

Тогда как в ближайшие дни в Украину придет постепенное похолодание из-за смены воздушных потоков на северо-западные, рассказал синоптик. В частности, ночи станут свежее, а дневные температурные показатели будут близкими к норме.

В течение 24-25 августа температура воздуха упадет на 2-4 градуса. Ночью воздух прогреется лишь до +10 +15 градусов, в северных и северо-западных областях местами будет от +8 до +9 градусов. Днем ожидается от +20 до +25 градусов, на юге и в Крыму ночью будет от +14 до +19, а днем от +25 до +30. В большинстве областей Украины осадков не будет.

Прогноз погоды на 24 августа Прогноз погоды на 25 августа

Напомним, в июле Европу накрыла жара до более 40 градусов тепла. Из-за жары, по данным Европейской туристической комиссии, количество людей, которые планировали поехать в Средиземноморский регион в период с июня по ноябрь, упало на 10% по сравнению с прошлым годом.