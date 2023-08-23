Смертельное ДТП в Винницкой области: количество жертв возросло до 12, есть погибшие среди детей (фото)

Полицейские задержали 42-летнего водителя грузовика, которого подозревают в совершении масштабной аварии. На момент смертельного ДТП в салоне легковушки находились шестеро детей в возрасте от 2 до 12 лет.

В аварии вблизи села Бродецкое Хмельницкого района Винницкой области погибли 12 человек. Об этом сообщили в местной полиции в Telegram.

ДТП зафиксировали 22 августа в 19:28. По информации правоохранителей, в результате столкновения ВАЗа с грузовым автомобилем DAF погибли водитель легковушки и 11 его пассажиров. Среди тех, кто был в машине — 6 детей в возрасте от 2 до 12 лет.

Полицейские задержали 42-летнего водителя грузовика. Его поместили в изолятор временного содержания. Следователи сейчас назначили ряд экспертиз для установления причин и обстоятельств масштабной аварии.

Сотрудники правоохранительных структур расследуется уголовное производство. Нарушителю грозит до 10 лет лишения свободы.

ДТП в Винницкой области: столкнулись ВАЗ и грузовик DAF

Правоохранители заявили, что 23 августа в районе села Бродецкое произошло ДТП. Сообщалось, что в аварии погибли сразу 9 человек. Среди жертв были и дети. На момент смертельной аварии в салоне легкового автомобиля якобы находился водитель и восемь пассажиров.

Напомним, в Одесской области 17 августа полицейский дважды переехал 81-летнюю женщину и покинул место ДТП. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы. В Нацполиции рассказали, что при выезде со двора на своем транспортном средстве задним ходом, совершил наезд на женщину пожилого возраста. Вместе с мужчиной в салоне была его жена, которая также является сотрудником полиции. Правоохранителю, который совершил аварию, грозит до восьми лет лишения свободы.