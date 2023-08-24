ТОП 7 волонтерских организаций Украины по версии экспертов, — опрос Фокуса

12 экспертов, опрошенных Фокусом, выбрали 7 организаций, которые, по их мнению, проявили наибольшую эффективность и заслужили доверие общества.

Фокус составил рейтинг "Атланты несокрушимости. ТОП 25 волонтерских организаций Украины 2023", куда вошли достойные украинцы, объединившие усилия на фоне российской агрессии против Украины. Фокус опросил экспертов, которые выделили 7 организаций, которые помогают ВСУ.

Как оценивали организации

При составлении списка 25 лучших волонтерских организаций Фокус учитывал такие критерии: мнение квалифицированных экспертов из разнообразных областей, признание на государственном уровне и обеспечение отчетности в деятельности организаций.

Для составления рейтинга Фокус прибег к мнению 12 экспертов, представляющих экономическую, журналистскую, военную, социологическую и общественную сферы. Они предоставили свой собственный топ-7 организаций, которые, по их мнению, проявили наибольшую эффективность и заслужили доверие.

Среди участников опроса были следующие эксперты:

Фильп Альид — менеджер проектов в ОО Офис Действий;

Александр Барабошко — специалист по стратегическим коммуникациям;

Вита Думанская — лидер ОО "Движение ЧЕСНО";

Андрей Еременко — директор компании "Актив Групп";

Михаил Жирохов — военный эксперт и исследователь истории авиации;

Алексей Кущ — экономист, финансовый аналитик, эксперт аналитического центра "Объединенная Украина";

Элла Либанова — директор Института демографии и социальных исследований имени Михаила Птухи;

Александр Матяш — военнослужащий ВСУ;

Сергей Никитенко — главный редактор херсонского издания "МОСТ";

Олег Пендзин — экономист, исполнительный директор Украинского дискуссионного клуба;

Наталья Позняк-Хоменко — автор книги "Волонтеры: сила неравнодушных", лауреат премии имени Леся Танюка;

Виталий Шапран — экономист, экс-член Совета НБУ.

ТОП-7 волонтерских организаций Украины 2023

Согласно голосам экспертов, организации расположились в рейтинге следующим образом:

Подробный эксклюзивный рейтинг волонтеров смотрите в материале Фокуса "Атланты несокрушимости. ТОП 25 волонтерских организаций Украины 2023"