Атланты несокрушимости. Топ 25 волонтерских организаций Украины 2023

Вторжение России 24 февраля 2022 года кардинально изменило жизнь всей Украины. И волонтерские организации стали теми, кто вместе с военными одними из первых встретил новый виток агрессии Москвы.

Некоторые из них начали действовать в первые дни вторжения, но формально были зарегистрированы лишь через месяцы. Другим пришлось "расконсервировать" штабы, созданные после вторжения Кремля в 2014 году. Многим волонтерским фондам и организациям пришлось менять профиль своей работы, подстраиваясь под новые реалии, в которых нужно активно поддерживать и помогать Силам обороны Украины.

Составленный Фокусом список "Топ 25 волонтерских организаций" — это не просто о помощи военным и гражданским лицам. Это достойные люди, объединившие свои усилия перед лицом полномасштабной войны. Не все из них вошли в наш список, но абсолютно каждый из них несет почетную миссию и имеет заслуги перед обществом.

Топ 25 волонтерских организаций Украины

Алексей Газубей — главный редактор Фокуса

История сознательного и массового волонтерства в Украине возникла в 2014 году. И стала феноменом, уникальным событием. По-другому и не могло быть — государственная машина логистики, снабжения войск, поставок вооружения была развалена. Благодаря волонтерам солдаты зачастую и воевали, и питались. И сдержали агрессора.



В 2022-м история украинского волонтерства получила, к сожалению, новый стимул. Большое наступление врага требовало больших усилий для помощи фронту. Стали создавать благотворительные фонды, которые могли аккумулировать большие средства для помощи армии. Можно сказать, это уже были профессиональные волонтерские организации.



И сегодня, когда страна второй год отмечает День независимости в условиях войны, Фокус решил отдать должное именно волонтерам — самой мирной военной профессии. Мы представляем Топ 25 благотворительных организаций Украины, которых назвали эксперты. Безусловно, мы благодарны каждому волонтеру. Каждый приближает нашу победу!

Как мы делали выводы

Для того, чтобы выбрать 25 лучших волонтерских организаций, Фокус выбрал методологию, в которой учитывал следующие ключевые данные: опрос квалифицированных экспертов в различных сферах деятельности, признание на государственном уровне и прозрачность отчетности.

Для рейтинга Фокус опросил 12 экспертов: экономистов, журналистов, военных, социологов и общественных активистов. Эксперты предоставляли нам свой собственный Топ 7 организаций, которые они считают наиболее эффективными и заслуживающими доверия.

Признание государства. Волонтеры делают невероятно много для обеспечения Вооруженных сил Украины и не только, а значит работают на благо государства. Их признание вылилось в награду "Золотое сердце", которую президент Украины в прошлом году вручил волонтерам.

Отчетность. Люди, которые регулярно донатят на определенные фонды, имеют полное право видеть, куда идут их деньги, поэтому наличие отчетов является важной предпосылкой доверия народа к благотворительным организациям.

Всего в рейтинг Фокуса попали 25 благотворительных фондов и организаций, которые ежедневно работают на победу Украины. В перечень вошли как "тяжеловесы", которые начали свою работу еще в начале российско-украинской войны в 2014 году — "Повернись живим", "Мотохелп", "Аеророзвідка" и т.д., — так и относительно новые, которые возникли после начала полномасштабного вторжения ВС РФ — Солом’янські котики, United24.

Редакция Фокуса искренне считает, что первого места в рейтинге достоин каждый волонтер, поэтому было решено публиковать список в алфавитном порядке.

Опрошенные эксперты:

Фильп Альид — менеджер проектов в ОО Офис Действий;

Александр Барабошко — специалист по стратегическим коммуникациям;

Вита Думанская — лидер ОО "Движение ЧЕСНО";

Андрей Еременко — директор компании "Актив Групп";

Михаил Жирохов — военный эксперт и исследователь истории авиации;

Алексей Кущ — экономист, финансовый аналитик, эксперт аналитического центра "Объединенная Украина";

Элла Либанова — директор Института демографии и социальных исследований имени Михаила Птухи;

Александр Матяш — военнослужащий ВСУ;

Сергей Никитенко — главный редактор херсонского издания "МОСТ";

Олег Пендзин — экономист, исполнительный директор Украинского дискуссионного клуба;

Наталья Позняк-Хоменко — автор книги "Волонтеры: сила неравнодушных", лауреат премии имени Леся Танюка;

Виталий Шапран — экономист, экс-член Совета НБУ.

Авторы Фокуса, которые работали над рейтингом: