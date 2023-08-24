Атланти незламності. Топ 25 волонтерських організацій України 2023

Вторгнення Росії 24 лютого 2022 року кардинально змінило життя всієї України. І волонтерські організації стали тими, хто разом із військовими одними з перших зустрів новий виток агресії Москви.

Деякі з них почали діяти в перші дні вторгнення, але формально були зареєстровані лише через місяці. Іншим довелося "розконсервувати" штаби, створені після вторгнення Кремля у 2014 році. Багатьом волонтерським фондам та організаціям довелося змінювати профіль своєї роботи, підлаштовуючись під нові реалії, в яких потрібно активно підтримувати й допомагати Силам оборони України.

Складений Фокусом список "Топ 25 волонтерських організацій" — це не просто про допомогу військовим і цивільним. Це гідні люди, які об'єднали свої зусилля перед обличчям повномасштабної війни. Не всі з них увійшли до нашого списку, але абсолютно кожен з них несе почесну місію і має заслуги перед суспільством.

Топ 25 волонтерських організацій України

Олексій Газубей — головний редактор Фокусу

Історія свідомого і масового волонтерства в Україні виникла 2014 року. І стала феноменом, унікальною подією. По-іншому й не могло бути — державна машина логістики, постачання військ, поставок озброєння була розвалена. Завдяки волонтерам солдати часто і воювали, і харчувалися. І стримали агресора.



2022-го історія українського волонтерства отримала, на жаль, новий стимул. Великий наступ ворога вимагав великих зусиль для допомоги фронту. Стали створюватися благодійні фонди, які могли акумулювати великі кошти для допомоги армії. Можна сказати, це вже були професійні волонтерські організації.



І сьогодні, коли країна другий рік відзначає День незалежності в умовах війни, Фокус вирішив віддати належне саме волонтерам — наймирнішій військовій професії. Ми представляємо Топ 25 волонтерських організацій України, яких назвали експерти. Безумовно, ми вдячні кожному волонтеру. Кожен наближає нашу перемогу!

Як ми робили висновки

Для того, щоб обрати 25 кращих волонтерських організацій, Фокус обрав методологію, в якій враховував наступні ключові дані: опитування кваліфікованих експертів у різних сферах діяльності, визнання на державному рівні та прозорість звітності.

Для рейтингу Фокус опитав 12 експертів: економістів, журналістів, військових, соціологів та громадських активістів. Експерти надавали нам свій власний Топ 7 організацій, які вони вважають найбільш ефективними і такими, що заслуговують на довіру.

Визнання держави. Волонтери роблять неймовірно багато для забезпечення Збройних сил України і не тільки, а отже працюють на благо держави. Її визнання вилилося у нагороду "Золоте серце", яку президент України минулоріч вручив волонтерам.

Звітність. Люди, які регулярно донатять на певні фонди, мають повне право бачити, куди йдуть їхні гроші, тому наявність звітів є важливою передумовою довіри народу до благодійних організацій.

Загалом у рейтинг Фокусу потрапили 25 благодійних фондів та організацій, які щодня працюють на перемогу України. До переліку увійшли як "важковаговики", які почали свою роботу ще на початку російсько-української війни у 2014 році — "Повернись живим", "Мотохелп", "Аеророзвідка" тощо, — так і відносно нові, які виникли після початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ — Солом'янські котики, United24.

Редакція Фокусу щиро вважає, що першого місця у рейтингу гідний кожен волонтер, тому було вирішено публікувати список у алфавітному порядку.

Опитані експерти:

Фільп Альїд — менеджер проєктів в ГО Офіс Дій;

Олександр Барабошко — спеціаліст зі стратегічних комунікацій;

Віта Думанська — лідерка ГО "Рух ЧЕСНО";

Андрій Єременко — директор компанії "Актив Груп";

Михайло Жирохов — військовий експерт і дослідник історії авіації;

Олексій Кущ — економіст, фінансовий аналітик, експерт аналітичного центру "Об'єднана Україна";

Елла Лібанова — директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені Михайла Птухи;

Олександр Матяш — військовослужбовець ЗСУ;

Сергій Нікітенко — головний редактор херсонського видання "МОСТ";

Олег Пендзин — економіст, виконавчий директор Українського дискусійного клубу;

Наталка Позняк-Хоменко — авторка книги "Волонтери: сила небайдужих", лауреатка премії імені Леся Танюка;

Віталій Шапран — економіст, ексчлен Ради НБУ.

Автори Фокусу, які працювали над рейтингом: