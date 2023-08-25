"Хотели почтить память": в Киеве задержали девушек, танцевавших на могилах бойцов ВСУ (видео)

Задержанными оказались две сестры, которые решили станцевать на могиле своего отца, погибшего под Изюмом. Девушкам грозит ограничение или лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

В Киеве задержали двух девушек за то, что они выбрали не совсем уместный способ, чтобы почтить память погибших украинских защитников. Теперь "нарушительниц" общественных условностей могут осудить на пять лет тюремного заключения. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

Накануне вечером, 24 августа, полицейские просматривали социальные сети и нашли видео, на котором две девушки танцуют возле могил погибших воинов.

Сообщается, что поиски велись основательно: ориентировку на "нарушительниц" передали всем нарядам полиции Киева. Понадобилось меньше часа, чтобы найти подозреваемых киевлянок.

Выяснилось, что девушки — сестры. Они объяснили, что устроили перформанс на Лесном кладбище, чтобы таким образом почтить память погибших украинских защитников. Причем девушки танцевали у могилы своего отца, который служил в 95-й бригаде и погиб в боях с российскими оккупантами в Изюме.

В полиции сочти это надругательством над могилами и открыли уголовное производство. Решается вопрос о сообщении о подозрении. Задержанным грозит ограничение или лишение свободы на срок от трех до пяти лет. В соцсетях пишут, что девушки совершеннолетние — 1997 и 2000 годов рождения.

Напомним, что в Киеве задержали мужчину, который запустил салют и хотел таким образом поздравить жену с днем рождения.

Также сообщалось, что в горсовете Мариуполя назвали количество жертв российского вторжения. В братских могилах — тысячи погибших.