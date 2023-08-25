"Соломенские котики": будем помогать и воевать столько, сколько надо для того, чтобы победить

Волонтеры стали одними из первых, кто вместе с военными встретил полномасштабное вторжение ВС РФ. Фокус пообщался о вызовах волонтерства с Андреем Ерофеевым — исполнительным директором благотворительного фонда "Соломенские котики", который вошел в рейтинг "Атланты несокрушимости. Топ 25 волонтерских организаций 2023".

Начало работы и тактическая медицина

Как для вас все началось 24 февраля?

Для нашей команды все началось еще 22 февраля, когда мы были уже некоторое время встревожены новостями. Мы собрались со всеми нашими друзьями, коллегами, знакомыми, и обсудили, какие могут быть сценарии развития событий и наши действия. Поэтому 24 февраля мы собирались в нашем хабе. Вечером сделали минимальные закупки для местных сил ТрО. Всю ночь просидели в укрытии без интернета и связи. До утра слушали радио. Это была самая длинная ночь в нашей жизни.

Первый месяц работы: как координировали работу, как срабатывались в команде.

Сначала мы работали просто как волонтерская инициатива. Брали в работу буквально все запросы. В основном занимались помощью пожилым людям, людям с инвалидностью, семьям с детьми, больницам и защитникам, но старались не отказывать никому. Поэтому получилось, что мы и эвакуировали людей, и укрепляли культурные памятники, и животным помогали. В целом выполнили более 1900 запросов.

Исполнительный директор "Соломенских котиков" Андрей Ерофеев Фото: Милана Гашимова / Фокус Штаб "Соломенских котиков" Фото: Милана Гашимова / Фокус Волонтеры "Соломенских котиков" Фото: Милана Гашимова / Фокус Волонтеры "Соломенских котиков" Фото: Милана Гашимова / Фокус Штаб "Соломенских котиков" Фото: Милана Гашимова / Фокус Штаб "Соломенских котиков" Фото: Милана Гашимова / Фокус

В нашей постоянной менеджмент-команде было где-то 30 человек, но хотя бы день с нами поработало более 300 волонтеров. Ключевые координаторы: Геннадий Новиков, Валентин Майданюк, Ксения Семенова, Рома Грищук и Игорь Кравчишин.

Мы создали собственную систему получения и обработки запросов. Основными направлениями работы тогда были: колл-центр, координация, коммуникации, логистика, экипажи, которые все развозят, и управление складами. Медицинское направление — одно из наших самых сильных.

Всего за первые 50 дней полномастабной войны мы помогли более чем на 40 млн гривен. Кроме того, более 5 млн гривен собрали благодаря благотворительным взносам.

Когда и почему решили отказаться от оказания гуманитарной помощи и сфокусироваться на тактмеде и других направлениях помощи военным?

После успешного контрнаступления ВСУ на Киевском направлении. В Киеве начали работать аптеки, открываться магазины. Мы смогли немного выдохнуть и сфокусироваться на помощи защитникам в направлениях, где имеем наибольшую экспертизу: тактическая медицина, разминирование.

Расскажите больше о направлении тактмеда и домедички для гражданских.

Мы этим направлением занимались и до полномасштабного вторжения. Мы проводили тренинги по домедицинской помощи, обучали гражданских. Часть нашей команды привлечена к инициативе "Реаниметро" — дефибрилляторы в метро — вместе с Машей Назаровой и Ваней Николенко обучали, имели определенную базу инструкторов. С первого дня полномасштабного вторжения у нас одним из ключевых направлений было обеспечение медикаментами гражданских и военных. Поэтому мы имели определенный опыт работы с лекарствами, у нас были врачи и инструкторы, которые были готовы обучать людей тактмеду и домедичке. Поэтому мы решили заниматься тактической медициной — потому что видели в этом запрос, начали принимать заявки и обучать людей. У нас были аптечки, которые мы собирали первое время за донаты, дальше мы запартнерились с Министерством здравоохранения. Они увидели как мы эффективно работаем, и обеспечили нас 20 000 аптечек.

До конца 2022 года мы ставили себе цель обучить и обеспечить аптечками 10 000 военных. Сначала все думали что это нереально, думали как мы это сделаем, но в конце года были приятно удивлены и рады что смогли достичь этой цели, поскольку к концу года было обучено 17 000 военных — даже больше, чем планировали.

Тренинг по тактической медицине для военных от "Соломенских котиков" Фото: БФ "Солом'янські котики" Обученные военные Фото: БФ "Солом'янські котики" Тренинг по тактической медицине для военных от "Соломенских котиков" Фото: БФ "Солом'янські котики"

В целом тактмеду и домедичке мы уже научили сейчас более 25 000 человек — и военных, и гражданских. Военных после обучения мы обеспечиваем аптечками, и это философия фонда, что мы не просто раздаем аптечки, а понимаем, что без знаний это лишь аксессуар. Поэтому мы обучаем людей спасать жизни: как правильно наложить турникет, как пользоваться всеми компонентами аптечки, какой должна быть качественная аптечка и тому подобное. У нас есть уже более 25 инструкторов, которые обучают, и мы сейчас находимся на стадии сертификации нашего учебного центра. Мы хотим сертифицировать наш центр в NAEMT (главной организации тактической медицины), которая задает стандарты оказания тактической медицины.

Сейчас мы активно проводим адвокацию и обеспечиваем военных оборудованием для переливания крови на догоспитальном уровне. Это совместный проект с Министерством здравоохранения, "Госпитальерами" (волонтерский медбатальон, участвующий в российско-украинской войне с 2014 года — ред.) Это очень важная сейчас тема, и мы хотим чтобы военные умели спасать жизни. Для этого наши инструкторы проводят обучение вместе с Машей Назаровой. Мы обеспечиваем военных необходимым оборудованием: холодильники, подогреватели, различными компонентами для переливания крови, системы для переливания, тесты, — чтобы подразделения имели возможность переливать кровь на догоспитальном уровне.

Отдельно обучаем гражданских домедицинской помощи, потому что есть понимание, что никто никогда не знает, куда может прилететь ракета. По этой причине мы готовим гражданское население, чтобы они умели оказывать домедицинскую помощь. Глобальная цель фонда: чтобы каждый украинец знал, как оказать домедицинскую помощь. Поэтому мы проводим тренинги и для гражданских: учим и школьников, и учителей, и студентов.

Тренинг домедицинской помощи для гражданских от "Соломенских котиков" Фото: БФ "Солом'янські котики" Тренинг домедицинской помощи для гражданских от "Соломенских котиков" Фото: БФ "Солом'янські котики" Тренинг домедицинской помощи для гражданских от "Соломенских котиков" Фото: БФ "Солом'янські котики" Тренинг домедицинской помощи для гражданских от "Соломенских котиков" Фото: БФ "Солом'янські котики" Тренинг домедицинской помощи для гражданских от "Соломенских котиков" Фото: БФ "Солом'янські котики" Тренинг домедицинской помощи для гражданских от "Соломенских котиков" Фото: БФ "Солом'янські котики" Тренинг домедицинской помощи для гражданских от "Соломенских котиков" Фото: БФ "Солом'янські котики" Тренинг домедицинской помощи для гражданских от "Соломенских котиков" Фото: БФ "Солом'янські котики"

Разминирование: тренинги по минной безопасности и сотрудничество с ГСЧС

Направление разминирования: как возникло, как развивается, как планируете развивать.

Началось с того, что мы получили запрос от саперов, которые разминировали Чернобыльскую зону. Команда посмотрела, что можно было собрать этот запрос. Мы дружим с Эпицентром и они нам помогают материалами, поэтому там закупили необходимое, и быстро собрали этот запрос на 50 сумок для разминирования. Нам тогда саперы показали, что они имеют старенькую, 83-го года, сумку для разминирования, и потом нам стало интересно в этом направлении двигаться дальше. Было понимание, что разминирование — это такая тема, которой придется заниматься годами. Мы тогда помогли саперам и понемногу начали нарабатывать экспертизу в этом вопросе: общаться с разными саперами из разных подразделений, ездить на тренинги в организации, которые обучают саперов, смотреть, как это все работает. Саперы советовали нам некоторые вещи, и мы заказывали их из Америки: щупы, катушки специальные, мультитулы и тому подобное. Мы запартнерились с Институтом металлофизики имени Г. В. Курдюмова, там для нас смогли воспроизвести американские щупы (один из инструментов для разминирования — ред.).

Сейчас разминирование — это второе важное направление нашего фонда. Мы хотим помочь быстрее разминировать страну чтобы и люди вернулись домой.

Наборами для разминирования мы обеспечиваем всех основных операторов разминирования в Украине: ГСЧС, Национальную полицию, Национальную гвардию, Государственную специальную службу транспорта и подразделения ВСУ, которые занимаются разминированием деоккупированных территорий (Черниговщина, Житомирщина, Сумщина, Харьковщина, Херсонщина и т.д.). Эксперты говорят, что разминирование может длиться более 70 лет.

Саперный костюм, который передали "Соломенские котики" ГСЧС Фото: БФ "Солом'янські котики" Саперный костюм, который передали "Соломенские котики" ГСЧС Фото: БФ "Солом'янські котики" Саперный костюм, который передали "Соломенские котики" ГСЧС Фото: БФ "Солом'янські котики"

Когда произошел подрыв оккупантами Каховской ГЭС, там выросли риски подорваться на мине, потому что вода выбросила эти все мины на берег. Поэтому мы активно работаем с ГССТ, которые занимаются разминированием инфраструктуры и делают безопасными все те территории.

В этом направлении еще важно не только помогать саперам разминировать территории, чтобы люди быстрее возвращались домой, но и информировать население. Поэтому команда этого направления проводит тренинги по минной безопасности для школьников и взрослых. В прошлом году мы ездили по деоккупированным территориям — Сумщина, Черниговщина, Киевщина, — были в разных деоккупированных городах и рассказывали детям, что делать, если увидели взрывоопасный предмет.

Эксперты говорят, что разминирование может длиться более 70 лет Фото: БФ "Солом'янські котики" Тренинг по минной безопасности для школьников Черниговщины Фото: БФ "Солом'янські котики" Тренинг по минной безопасности для школьников Черниговщины Фото: БФ "Солом'янські котики" Тренинг по минной безопасности для школьников Черниговщины Фото: БФ "Солом'янські котики" Тренинг по минной безопасности для школьников Черниговщины Фото: БФ "Солом'янські котики" Тренинг по минной безопасности для школьников Черниговщины Фото: БФ "Солом'янські котики"

Мотивация: как больше донатить и кто должен воевать

Насколько вы чувствуете снижение уровня поддержки, донатов, о котором говорят в последнее время?

Такая тенденция есть, но все равно нужно продолжать работать, напоминать о своих проектах и сборах, быть активными, делиться результатами. Выстраивать другие инструменты фандрайзинга. У нас это, например, краудфандинговые платформы Спильнокошт и dobro.ua, работа с международными фондами, грантовые конкурсы, сотрудничество с бизнесами.

Как мотивировать украинцев донатить больше на армию и фронт?

Прежде всего самая большая мотивация — это наша победа.

Нужно рассказывать достоверную и подробную информацию о запросах военных, как это поможет, какие могут быть достигнуты результаты благодаря донату, рассказывать истории военных, которым помогаете. Отчитывайтесь, выражайте благодарность всем тем, кто вас поддержал.

Что вы скажете относительно постоянной дискуссии — ходить ли людям в рестораны и на концерты в Киеве/Львове, когда другие украинцы воюют?

Каждый человек имеет собственное мировоззрение и контекст, в котором он принимает свои решения. Каждый решает для себя самостоятельно. Лично у меня вне работы часто не остается времени на подобные активности.

Воевать должны все? Или кто-то, кто не видит себя в войсках, может донатить "за себя и за того парня"?

Все должны быть готовы воевать. Начните готовиться уже. Запишитесь на тренинг по домедицинской помощи, соберите себе аптечку, начните заниматься спортом, научитесь управлять дроном, водить авто и пройдите курс "База: современная военная подготовка" на Прометеус от Центра специальной подготовки ASKOLD. Учитесь, отрабатывайте свои навыки, пока есть время.

О достижениях фонда и продолжительности войны

Наибольшие достижения за весь период работы.

Самое большое достижение — это доверие людей, которые каждый день нас поддерживают. Это команда, которая каждый день работает на результат.

Президент Украины вручает награду Андрею Ерофееву Фото: Офис президента Награда "Золотое сердце" Фото: Офис президента

Это награда Президента Украины — Золотое сердце, это более 25 000 обученных людей тактической медицине или домедицинской помощи, это выполненные запросы от более 300 подразделений, это более 300 наборов для разминирования, это более 3000 обученных украинцев минной безопасности, это 30 тренингов по минной безопасности на деоккупированных территориях, это более 200 переданных авто для Сил обороны, это обустройство 8 пунктов несокрушимости "Теплица" в Киеве, это создание центра тактической медицины, это обучение инструкторов по тактической медицине, это обеспечение подразделений оборудованием для переливания крови.

Сколько, по вашим ощущениям, может длиться война (в некоторых СМИ уже пишут о лете 2024-го)?

Комментировать какие-то сроки — это пустая трата времени. Мы воюем столько, сколько надо для того, чтобы победить.

Хватит ли к тому времени сил и донатеров?

Должно хватить. У нас нет выбора, надо работать, чтобы хватило и сил и денег.