В форме сердца: Украина и Польша презентовали совместные памятные монеты

На монетах изображены украинец и поляк, которые сидят за одним столом, делят хлеб и пьют вино из одного бокала. Средства, вырученные в Польше от продажи монет, передадут Украине.

Центральные банки Украины и Польши ввели в обращение памятные монеты из общего набора "Дружба и братство — самое большое богатство". Данное событие было приурочено ко Дню Независимости Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Нацбанка Украины.

Как рассказали в финучреждении, украино-польский набор состоит из двух серебряных памятных монет номиналом 10 гривен и 10 злотых и посвящен партнерству наших стран. По форме — это две абсолютно равные половины, которые объединяются в форму сердца. Председатель Нацбанка Андрей Пышный презентовал набор монет во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Польша в Украине Бартошем Цихоцким.

"Монеты изображают двух хозяев, которые сидят за одним столом. Их свела общая судьба. Они делят хлеб и пьют вино из одного бокала. Говорят, что делить хлеб — это разделить судьбу. Так и есть. И украинцы бесконечно благодарны польскому народу за чистосердечность и неоценимую помощь", — отметил Андрей Пышный.

Новую памятную монету ввели в обращение

Монеты изготовлены из серебра 999 пробы, масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г (каждая). Украшены цветной печатью. На аверсе монеты номиналом 10 гривен вверху на фоне сине-желтого флага размещен трезубец — малый Государственный Герб Украины, ниже — номинал монеты и графический символ гривны на фоне композиции, воспроизводящей ужасы войны.

На аверсе монеты номиналом 10 злотых вверху на фоне бело-красного флага изображен орел, который официально утвержден для герба Республики Польша, ниже — номинал монеты и графический символ польского злотого на фоне композиции, символизирующей помощь и поддержку.

"Если две монеты сложить вместе, орнамент в нижней части реверса образует цветок — символ надежды, жизни и развития", — подчеркнули в Нацбанке.

На реверсе монет также размещены надписи полукругом: ДРУЖБА И БРАТСТВО — САМОЕ БОЛЬШОЕ БОГАТСТВО и РRZYJAŹŃ I BRATERSTWO TO NAJWIĘKSZE BOGACTWO.

В Украине набор можно будет купить уже с 31 августа в интернет-магазине нумизматической продукции Национального банка. Всего через интернет-магазин планируют продать тысячу наборов. Позднее монеты появятся в продаже в "Укргазбанке", "Радабанке", "Таскомбанке" и "Приватбанке".

В Польше купить монеты можно будет в отделениях Нацбанка и интернет-магазине. Все вырученные средства будут переданы Украине.

Напомним, 11 июля 2022 года в НБУ презентовали первую памятную монету, введенную в обращение во время войны, — "В единстве – сила" номиналом 10 гривен из серебра 925 пробы и 5 гривен из нейзильбера.

1 июня 2023 года Нацбанк представил новую монету, которая посвящена украинским детям "Рожденный в Украине". Она имеет два варианта — из серебра и нейзильбера. Номинал обеих монет — 5 гривен.