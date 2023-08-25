"Никто не будет меня шантажировать": Фейгин о прекращении работы с Арестовичем (видео)

Блогер заявил, что лучше закончить обсуждать прекращение их совместных эфиров и напомнил, что какие-либо фейки о нем не сработают, поскольку у него все задокументировано.

Российский юрист и блогер Марк Фейгин подтвердил прекращение своего сотрудничества с экс-советником Офиса президента Украины Алексеем Арестовичем, с которым они с начала полномасштабной войны записывали совместные эфиры. Он отметил, что на его канале никто не будет устанавливать свои правила. Соответствующее заявление появилось на его Youtube-канале.

Фейгин подчеркнул, что эфиры с Арестовичем — это уже "перевернутая страница".

"Все, что вы видели, какие-то наветы на меня, фейки и так далее – конечно же, ложь, и я вам скажу почему. У меня есть переписка. Вы с кем имеете дело? С адвокатом! С блестящим адвокатом. Несмотря на то, что меня лишили этого статуса", – добавил Фейгин.

Ничего внятно не пояснив юрист заявил, что эту тему лучше закрыть и напомнил, что его канал существовал "до" и будет существовать после стримов с Арестовичем.

"Это канал Марка Фейгина, на котором он будет устанавливать правила. Никто из гостей, как долго бы он ни находился здесь, не будет мне указывать, что и как мне делать. Никто не будет меня шантажировать своими эфирами. Над Фейгиным никогда не будет никаких, бл…дь, начальников. Никто не будет мне указывать, как мне вести мой канал. А свои благодарности пусть свернут в трубочку и засунут в ж…пу", – сказал блогер.

Последняя фраза вероятна относила к словам Арестовича, который несколько дней назад, говоря о расставании с Фейгиным, поблагодарил его и команду за сотрудничество.

"Я должен поблагодарить Марка Фейгина и его команду за очень непростой марафон, пройденный вместе в течение 17 месяцев войны. Синергия была что надо. Миллионы (без преувеличения) зрителей тоже будут всегда ему благодарны. Но время не стоит на месте и все рано или поздно меняется. Идем дальше – каждый своей дорогой", – написал Арестович.

Напомним, 12 мая Фейгин и Арестович в комментарии Фокусу говорили, что имеют совершенно противоположные взгляды на совместный политический проект. Фейгин уверял, что у него нет никаких политических амбиций в Украине, а Арестович заявлял, что не планирует никаких политических проектов до окончания войны.

11 августа 2022 года экс-советник Офиса президента заявил, что готов баллотироваться на пост президента Украины при условии, что действующий глава государства не пойдет на второй срок.