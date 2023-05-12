Арестович и Фейгин рассказали о своем видении на общий политический проект

Марк Фейгин не желает вмешиваться во внутренние политические дела Украины. А его коллега Алексей Арестович обещает не начинать политические проекты до конца большой войны с Россией.

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Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович и бывший адвокат, популярный блогер Марк Фейгин имеют диаметрально противоположные взгляды на украинскую политику. Об этом они рассказали в комментарии Фокусу.

По словам Фейгина, у него нет никаких политических амбиций в Украине, а также гражданства страны.

"Более идиотского предположения и придумать нельзя. Я никогда не вмешивался и не собираюсь вмешиваться во внутренние политические дела Украины. Не принимаю участия и не буду участвовать ни в каких политических проектах в Украине. Я — не гражданин Украины", — заявил Фокусу Фейгин.

В свою очередь Алексей Арестович слухи о своем потенциальном политическом проекте не подтвердил, но и не опроверг.

"Никаких политических проектов до окончания войны. Сейчас все должно быть сосредоточено на поддержке действующего военно-политического руководства Украины и направлено на победу", — сказал он Фокусу.

Напомним, в августе 2022 года, в интервью Дмитрию Гордону, Арестович заявил, что готов баллотироваться в президенты Украины, но при условии, что Владимир Зеленский не пойдет на второй президентский срок.

Больше читайте в материале Фокуса " Циничный и раскрученный. Какие шансы будет иметь политическая партия Алексея Арестовича ".