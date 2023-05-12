Арестович та Фейгін розповіли про своє бачення на спільний політичний проєкт

Марк Фейгін не бажає втручатися у внутрішні політичні справи України. А його колега Олексій Арестович обіцяє не починати політичні проєкти до кінця великої війни з Росією.

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Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович та колишній адвокат, а зараз популярний блогер Марк Фейгін мають діаметрально протилежні погляди на українську політику. Про це вони розповіли у коментарі Фокусу.

За словами Фейгіна, він не має жодних політичних амбіцій в Україні, до того ж не має громадянства.

"Більш ідіотського припущення і придумати не можна. Я ніколи не втручався і не збираюся втручатися у внутрішні політичні справи України. Не беру участі, не брав участі і не братиму участі в жодних політичних проєктах в Україні. Я — не громадянин України", — заявив Фокусу Фейгін.

Зі свого боку Олексій Арестович чутки про свій потенційний політичний проєкт не підтвердив, але й не спростував.

"Ніяких політичних проєктів до закінчення війни. Зараз все має бути зосереджено на підтримці чинного воєнно-політичного керівництва України і спрямовано на перемогу", — сказав він Фокусу.

Нагадаємо, в серпні 2022 року, в інтервʼю Дмитру Гордону, Арестович заявив, що готовий балотуватися в президенти України, але за умови — що Володимир Зеленський не піде на другий президентський термін.

Більше читайте в матеріалі Фокуса "Цинічний і розкручений. Які шанси матиме політична партія Олексія Арестовича".