Арестович заявив про готовність балотуватися в президенти України (відео)

Президентську посаду радник керівника ОП розцінює як нагоду допомогти великій кількості співгромадян.

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович готовий балотуватися на пост глави держави за однієї умови. Про це він розповів в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.

Виявляється, Олексій Арестович готовий висунути свою кандидатуру на наступних президентських виборах, якщо Володимир Зеленський не піде на другий термін.

За словами радника глави Офісу президента, його нинішній рейтинг є заслугою глави держави, і він не планує підбивати людей, з якими разом працює.

"Я себе від президента не відокремлюю. У мене може бути різна думка, але я ніколи її не винесу. У мене був досвід — півтора місяця, як я з Офісу пішов, жодного слова від мене ніхто не чув. Тому що я не виношу сміття з хати. Поки що президент — президент і верховний головнокомандувач, і воєнний стан... Ці розмови не цілком коректно для мене вести", — пояснив Арестович у спілкуванні з Гордоном.

Радник голови ОП визнав, що має президентські амбіції, і він готовий висунути свою кандидатуру, якщо Володимир Зеленський не йтиме на другий термін. За словами Арестовича, перебування при владі він розцінює як можливість допомогти великій кількості громадян, а не як спробу монетизувати свій рейтинг, який з'явився "ситуативним чином".

"Навіщо я так рано потрапив у цю історію (у владу — ред.)? А потім я зрозумів. Я побачив, як це працює. Я розумію, де недоробки та що можна зробити".

[ + – ] Олексій Арестович готовий висунути свою кандидатуру на пост президента, за умови, що не доведеться "підрізати" Володимира Зеленського

Раніше Фокус у своєму матеріалі зібрав найголовніші факти з життя радника глави Офісу президента Олексія Арестовича.

Також повідомлялося, що Олексій Арестович відповідав на критику українців через стиль інформування населення про стан повномасштабної війни з Росією.