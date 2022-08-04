"Справа не в правді, а в прагненні до перемоги": Арестович відповів своїм критикам

Радник голови ОП заявив, що його місія полягає в тому, щоб настроїти людей на перемогу у війні, уникаючи трансляції інформації, яка може травмувати українців.

Радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович відповів на критику на свою адресу щодо його стилю інформування українського народу про війну. За його словами, він говорить правду про бойові дії, яку зможе витримати середньостатистична людина, а його мета полягає в тому, щоб налаштувати громадян на перемогу. Відповідний пост Арестович опублікував в Instagram у четвер, 4 серпня.

За словами Арестовича, він піддається нападкам з боку "правдорубів", які критикують його за замовчування правдивої інформації про бойові дії та надмірно оптимістичні прогнози.

"Я працюю в місці, куди сходиться набагато більше правди війни, ніж будь-куди. Мало є людей, які настільки поінформовані про реалії війни так, як я. Вже не кажучи про те, що ці реалії ще потрібно вміти правильно оцінити", — написав радник глави Офісу Президента.

Співробітник ОП назвав міфом повідомлення про те, що він не говорить правду про війну. Арестович зазначив, що він каже "всю правду, яка не нашкодить військовим" і яку зможе витримати середньостатистична людина з нестійкою психікою та "відсутністю стійкого світогляду". Разом з тим Арестович висловив думку, що перемоги у війні можна здобути не так правдою, як "формуванням та утриманням наміру на перемогу та відповідним Wi-Fi, яке роздається людям".

"Справа перемоги не в "правді"… Бажання поласувати "правдою" і одночасно згадати Арестовича, зазвичай має такі причини: заздрість, хворобливу потребу уваги, нездатність впоратися з цією "правдою" самостійно. Це все симптоми хвороби, в яку я і не даю впасти мільйонам. Бо тоді нам кінець. І не лише нам", — написав радник керівника ОП.

Арестович додав, що 90% так званих правдорубів не можуть уявити "про що йдеться, яка реальна ставка і які можливі наслідки".

Нагадаємо, вчора, 3 липня, Олексій Арестович відзначив своє 47-річчя. З цієї нагоди Фокус підготував матеріал, який розповідає про кар'єру радника глави ОП.

Також ми писали, що суд у Білорусі визнав екстремістськими усі сторінки Арестовича у соціальних мережах.