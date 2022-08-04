"Дело не в правде, а в стремлении к победе": Арестович ответил своим критикам

Советник главы ОП заявил, что его миссия заключается в том, чтобы настроить людей на победу в войне, избегая трансляции информации, которая может травмировать украинцев.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович ответил на критику в свой адрес по поводу его стиля информирования украинского народа о войне. По его словам, он говорит правду о боевых действиях, которую сможет выдержать среднестатистический человек, а его цель заключается в том, чтобы настроить граждан на победу. Соответствующий пост Арестович опубликовал в Instagram в четверг, 4 августа.

По словам Арестовича, он подвергается нападкам со стороны "правдорубов", которые критикуют его за умалчивание правдивой информации о боевых действиях и чрезмерно оптимистичные прогнозы.

"Я работаю в месте, куда сходится гораздо больше правды войны, чем куда бы то ни было. Мало есть людей, которые настолько проинформированы о реалиях войны так, как я. Уже не говоря о том, что эти реалии еще нужно уметь правильно оценить", — написал советник главы Офиса президента.

Сотрудник ОП назвал мифом сообщения о том, что он не говорит правду о войне. Арестович отметил, что он говорит "всю правду, которая не навредит военным" и которую сможет выдержать среднестатистический человек с неустойчивой психикой и "отсутствием стойкого мировоззрения". При этом Арестович выразил мнение, что победы в войне можно добиться не сколько за счет правды, сколько за счет "формирования и удержания намерения на победу и соответствующего Wi-Fi, которое раздается людям".

"Дело победы не в "правде"… Желание полакомиться "правдой" и одновременно вспомнить Арестовича, обычно имеет следующие причины: зависть, болезненную потребность внимания, неспособность справиться с этой "правдой" самостоятельно. Это все симптомы болезни, в которую я и не даю упасть миллионам. Потому что тогда нам конец. И не только нам", — написал советник руководителя ОП.

Арестович добавил, что 90% так называемых правдорубов не могут представить себе "о чем идет речь, какова реальная ставка и каковы возможные последствия".

Напомним, вчера, 3 июля, Алексей Арестович отметил свое 47-летие. По этому случаю Фокус подготовил материал, рассказывающий о карьере советника главы ОП.

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