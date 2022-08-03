Признан экстремистом: в Беларуси заблокировали соцсети Алексея Арестовича

В связи с признанием Могилевским судом всех соцсетей советника главы ОП экстремистскими, его страницы в соцсетях, включая YouTube и Telegram, будут недоступны в стране.

Ленинский районный суд Могилева признал экстремистскими все страницы в социальных сетях советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича. Об этом сказано в сообщении министерства информации Беларуси.

Суд принял это решение 27 июля, оно подлежит немедленному исполнению.

Напомним, в марте генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело в отношении Арестовича. Поводом для претензий к украинцу стала публикация им видеоролика, в котором советник главы ОП призвал граждан РФ и Беларуси вести "рельсовую войну".

"Кстати, из Беларуси можно прервать снабжение. Братья-белорусы, если вы против этой войны, начните партизанскую рельсовую войну в Беларуси. Подчеркиваю — только на путях переброски российских войск. Портить железные дороги по всей стране, наверно, все-таки не надо", – сказал в обращении Арестович.

В прокуратуре его слова назвали "публичными призывами к совершению актов терроризма и диверсий на объектах Белорусской железной дороги". Теперь Алексея Арестовича обвиняют в совершении действий, "направленных на причинение вреда национальной безопасности". Дело ведет следственный комитет.

Как сообщалось, в конце июля YouTube удалил канал белорусского пропагандиста Григория Азаренка. Перед этим любимый "публицист" белорусского диктатора Александра Лукашенко получил три предупреждения от платформы.