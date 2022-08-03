Визнаний екстремістом: у Білорусі заблокували соцмережі Олексія Арестовича

У зв'язку з визнанням Могилевським судом усіх соцмереж радника голови ОП екстремістськими, його сторінки в соцмережах, включаючи YouTube та Telegram, будуть недоступні в країні.

Ленінський районний суд Могильова визнав екстремістськими усі сторінки у соціальних мережах радника голови Офісу президента України Олексія Арестовича. Про це йдеться у повідомленні міністерства інформації Білорусі.

Суд ухвалив це рішення 27 липня, воно підлягає негайному виконанню.

Нагадаємо, у березні генеральна прокуратура Білорусі порушила кримінальну справу стосовно Арестовича. Приводом для претензій до українця стала публікація ним відеоролика, в якому радник глави ОП закликав громадян РФ та Білорусі вести "рейкову війну".

"До речі, з Білорусі можна перервати постачання. Брати-білоруси, якщо ви проти цієї війни, почніть партизанську рейкову війну в Білорусі. Наголошую — тільки на шляхах перекидання російських військ. Псувати залізниці по всій країні, напевно, все-таки не треба", — сказав у зверненні Арестович.

У прокуратурі його слова назвали "публічними закликами до здійснення актів тероризму та диверсій на об'єктах Білоруської залізниці". Тепер Олексія Арестовича звинувачують у скоєнні дій, "спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці". Справу веде слідчий комітет.

Як повідомлялося, наприкінці липня YouTube видалив канал білоруського пропагандиста Григорія Азарьонка. Перед цим улюблений "публіцист" білоруського диктатора Олександра Лукашенка отримав три попередження від платформи.