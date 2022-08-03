Алексею Арестовичу исполнилось 47 лет. Главные факты о жизни советника Ермака

Советник главы Офиса президента не обращает внимание на возраст, сохраняет оптимизм и планирует делать мир лучше. Зрителям он говорит, что "заслоняет их от черноты, из которой война лезет в души". Фокус собрал наиболее яркие моменты биографии и публичные высказывания Алексея Арестовича.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович 3 августа отмечает день рождения, ему исполнилось 47 лет. В Instagram он назвал себя "стареньким дедушкой, которому еще не все равно".

"Не все равно ему на людей и весь мир. И пусть специфическими путями, но дедушка еще поборется, чтобы сделать этот мир лучше. Любовь к миру, любовь к людям, заботу о них не сымитировать, не изобразить, не подделать. Когда я выхожу к микрофону, то реально ставлю себе задачу заслонить вас от черноты, из которой лезет к нам в души война. А когда организовываю занятие – провести к свету", – отметил он.

Арестович поблагодарил людей и подчеркнул, что они прекрасно чувствуют, что и как на самом деле происходит.

[ + – ] Арестовичу исполнилось 47 лет

День рождения Арестовича – краткая биография

Алексей Арестович родился в городе Дедоплистскаро на юго-востоке Грузии.

В 1992 году закончил школу №178 в Киеве и поступил на биологический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. В 1993 году играл в современном Киевском театре-студии "Черный квадрат" и закончил учиться в ВУЗе.

В 2003 году Арестович поступил в авторскую школу "Человек среди людей" русского психолога Авессалома Подводного. Изучал теологию в киевском институте святого Фомы Аквинского. Выпускник Одесского института сухопутных войск по специальности военный переводчик.

Создал авторскую школу Аpeiron, где учит людей мыслить, лучше понимать себя и мир вокруг, убеждать, аргументировать и принимать решения.

Актер Арестович – съемки в сериалах и рекламе

Алексей Арестович пробовал себя и в карьере актера. Он снимался в рекламе и сыграл эпизодические роли в 17 российских и украинских фильмах. В частности, Арестович сыграл мошенника в 59 серии 3 сезона российского сериала ''Возвращение Мухтара''.

[ + – ] Арестович сыграл мошенника в сериале "Возвращение Мухтара"

В снятой в Украине картиной "Не бойся, я рядом" режиссером Маргаритой Майоровой он сыграл банковского сотрудника Игоря Смирнова. По сюжету Арестович переоделся в Люсю Зайцеву – начинающую певицу.

[ + – ] Алексей Арестович снимался в картине "Не бойся, я рядом"

В этом фильме Зайцева исполняла песню про "карамельку". Кроме этого, советник главы ОП снимался в рекламе стирального порошка "Bonux" – он опрокинул на платье женщины поднос с едой.

[ + – ] Арестович в рекламе стирального порошка "Bonux"

Политическая карьера Арестовича

Алексей Арестович в 2005 году вступил в партию "Братство" и стал заместителем главы партии Дмитрия Корчинского. Участвовал в конференциях идеолога русского мира и "евразийского движения" Александра Дугина. Американские СМИ называли Дугина "наставником и мозгом Владимира Путина".

Сам Арестович в интервью "Медузе" говорил, что на тот момент был действующим офицером Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в том числе и во время встречи с Дугиным.

[ + – ] Алексей Арестович во время военной службы

"Дугина я очень хорошо знаю. И Корчинского я очень хорошо знаю, потому что я же еще учился в московской школе, авторской школе психологии у Авессалома Подводного…Я так все делал, чтобы ездить в Россию учиться, а заодно выполнять боевые задачи. По-моему, отлично получилось", – отмечал он.

В 2008 году он предсказал российскую аннексию Крыма, а в октябре 2021 года сказал, что полуостров можно деоккупировать за 5 минут.

Алексея Арестовича в 2009 году назначили на должность замглавы Приморской районной администрации Одесского горсовета. На этой должности он продержался 3 месяца и уволился по собственному желанию.

После Революции достоинства он давал комментарии и интервью в СМИ по военной тематике и вести блоги на Facebook и YouTube.

Приближаться к Офису президента Украины (ОП) Алексей Арестович начал в 2020 году. Первый президент Украины Леонид Кравчук 28 октября назначил его советником по информационной политике и спикером украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе.

[ + – ] Арестович стал внештатным советником Ермака 1 декабря 2020 года

Кравчук говорил, что Арестовича выбрали за его военный опыт, наличие видения и позиции по вопросам, которые рассматривает ТКГ. Глава ОП Андрей Ермак 1 декабря 2020 года назначил Алексея Арестовича внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны.

Прогнозы Арестовича о войне Украины с Россией

Алексей Арестович много раз прогнозировал сроки завершения полномасштабной войны Украины с Россией и признавал, что они не сбываются.

В апреле он заявил, что активное наступление ВС РФ на Донбассе закончится через 2-3 недели и после этого завершится активная фаза войны с РФ. "России укрепляться неоткуда. У великой матушки России не осталось своих боеприпасов, да и войск особо не осталось", говорил советник главы ОП.

Арестович в начале апреля замечал несколько признаков желания Кремля завершить войну в ближайшее время. Он обращал внимание на заявление пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова о больших потерях оккупантов в Украине.

Очередной прогноз по завершению войны в Украине Арестович озвучил 25 июля в прямом эфире с адвокатом Марком Фейгиным. ВСУ "разберется с этой проблемой" за 2,5 года.

[ + – ] Арестович объяснял частые ошибки в прогнозах провалами ВС РФ

Арестович объяснял частые ошибки в прогнозах "жутким идиотизмом" военного командования России.

"Я безупречен в прогнозах, но есть один фактор, который часто заставляет меня ошибаться. Жуткий идиотизм российского политического руководства и командования. Я всякий раз думаю о них как о людях среднего ума хотя бы, но они все время предпринимают такие действия… Мне сначала даже в голову не приходило, что так по-дурацки можно делать", – подчеркивал он.

Ненависть к левакам и ЛГБТ, "маленькая культура Украины": скандалы с участием Арестовича

Алексей Арестович недавно в ироничной манере отреагировал на флешмоб, который организовали украинками в поддержку первой леди Украины Елены Зеленской.

Флешмоб был ответом на критику фото Зеленской на обложке американского издания Vogue, которую сделала американский фотограф Энни Лейбовиц.

"Так много наших женщин начали отстаивать свое право быть собой с разведенными коленями, что оно стоило хотя бы ради этого. Спасибо, Энни Лейбовиц", – написал Арестович 29 июля.

[ + – ] Фото Зеленской на обложке Vogue сделала фотограф Энни Лейбовиц

Советник руководителя Офиса президента критиковал активистов за проповедование левой идеологии и попытки сделать из Украины жертву.

"Любой активизм – это левацкая штука. Я не левак. Я терпеть не могут левацкую идеологию. Правого активизма не бывает. Это левацкая штука. Левацкая идея — это идея справедливого разделения… Все эти люди — у них есть беда. Они умеют праведно гневаться без сомнений. Они стремятся сбиваться в стада. Они хотят постоянно быть в позиции жертвы", — сказал Арестович.

Представителей ЛГБТ сообщества он считает "людьми с отклонениями". В тоже время Арестович выступал против преследования ЛГБТ-сообществ и их пропаганды.

Арестович позитивно оценил историческую роль Советского Союза. По его мнению, Украина создала СССР и было бы хорошо, чтобы лучшие идеи этого времени развивались далее.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович считает, что Украина должна стать убежищем для "хороших русских". В этническом украинском государстве будет "маленькая культура".

"Украина – не такая страна, у нас поликультурная страна. Унификация – какой бы ни была война, какие бы лозунги ни звучали, каким бы ни было желание забыть больше русских слов. У нас это несерьезно, на уровне фабрики мнений. Тенденция, которая за этим стоит, требует особого внимания. Пока я здесь, я не дам построить из Украины большую страну с маленькой культурой", – заявил он.

Отметим, что несмотря на противоречивые высказывания Арестовичу доверяют украинцы. В опросе КМИС симпатию советнику глав ОП выразили 65% респондентов.

Советник главы ОП считает, что проблески войны в Украине были заметны в 2005 году, именно в тот период Москва начала проникать в Украину на многих уровнях.