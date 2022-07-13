Алексей Арестович: "Не было колонизации. Украинцы создали Российскую империю и Советский Союз"

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович признался, что положительно оценивает СССР и хочет, чтобы Украина взяла от него лучшее.

В интервью российскому оппозиционному писателю Дмитрию Быкову советник Офиса президента Украины Алексей Арестович признался, что позитивно оценивает историческую роль Советского Союза. Он отметил, что, по его мнению в СССР боролись три линии развития: ленинская, сталинская и ноосферная, которую провозгласил академик Владимир Вернадский.

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Третья – ноосферная – была воплощена в советской фантастике и том огромном внимании, которое советское государство уделяло детям, особенно в период с 1964 по 1982 год. Именно в этот период Советским Союзом правили украинцы – днепропетровский клан во главе с Леонидом Брежневым. Арестович заявил, что Советский Союз не колонизировал Украину, а, напротив, это Украина создала СССР. И хорошо бы, чтобы лучшие идеи того периода имели развитие и продолжение в современной Украине – для этого у Арестовича уже разработан особый "Пятый проект".

[ + – ] Интервью, которое дал Алексей Арестович Дмитрию Быкову 10 июля

Видео с интервью, которое у него взял российский оппозиционный писатель Дмитрий Быков, Арестович разместил 10 июля на своем YouTube-канале. За три дня его посмотрело более 700 тыс. человек.

Предполагая, что интервью вызовет общественный резонанс, Арестович предварил его своими письменными тезисами под видео (которые проговаривает во время беседы). Вот они:

Основные тезисы из интервью Арестовича Дмитрию Быкову

Как отмечал в своем прощальном письме (1944) Владимир Вернадский, у Советского Союза было три основные линии развития: ленинская "мировая революция", сталинский репрессивный госкапитализм, ноосферная линия Вернадского. Ученый с горечью отмечает, что ноосферная линия, главным двигателем которой он и был, скорее всего будет затоптана предыдущими двумя.

Однако, этого не случилось. Суть ноосферной идеи – человечество, осваивая последовательно производительные силы, постепенно должно выйти на главную из них – эволюцию, и сделать ее управляемым процессом.

Ноосферная линия развития в СССР ушла в советскую фантастику, которая за подавлением в СССР немарскисткой философии, стала играть роль таковой. Она же проявлялась в огромном внимании, которое уделялось детству и постоянной фокусировании на картине будущего-в-котором-хотелось-бы-жить. Детство и Будущее связывались между собой воедино.

Ставка на детство: дворцы пионеров и журнал "Юный техник"

Разговор Арестович и Быков начали с советской фантастики: о творчестве братьев Стругацких и Ивана Ефремова; о фильмах "Через тернии к звездам" и "Гостья из будущего". Беседа о фантастике привела их к историческим оценкам СССР. Причем Арестович абсолютно положительно оценил Советский Союз в свете вышеперечисленных идей.

30 мин. 05 сек. "Ничего лучше Советского Союза мы пока на этой территории не придумали".

На вопрос Быкова: "Почему же он разрушился?" Арестович отвечает тезисами, приведенными выше, и уточняет:

31 мин. 00 сек. "Ноосферная линия – это ставка на детство: Дворцы пионеров, журнал "Юный техник". И советская фантастика – линия от Ефремова до Стругацких и Кира Булычева. Фильм "Гостья из будущего" — это завещание, финальная песня "Прекрасное далеко" – это прощание с Советским Союзом. Но в целом линия сталинского госкапитализма победила. Поэтому настоящий советский человек – это и антисоветский человек на самом деле. "Час Быка" Ефремова – злейшая критика Советского Союза… Мы – советские и антисоветские одновременно".

Украинцы создали лучшее в СССР

Вопрос Быкова: "Как вернуться в Советский Союз?".

32 мин. 38 сек. "Ставку надо на это делать. Мой Пятый проект – об этом (концепция будущего, разработанная Алексеем Арестовичем).

Дмитрий Быков в ответ заметил, что если Арестович начнет расхваливать СССР, ему тут же "скажут о колонизации Украины".

33 мин. 01 сек. "Не было колонизации. Это брехня полная, — утверждает Арестович. — Украинцы создали Российскую империю и Советский Союз. Если вы хотите разобраться с этой темой, надо не в позу жертвы становиться, надо понять, что это мы Союз создали. Украинцы правили Советским Союзом в лучший его период (днепропетровский клан): с 1964-го по 1982 год определяющую роль сыграли во всем хорошем – в космонавтике, во всем, что отличало Союз положительно. Это был грандиозный эксперимент, чтобы построить альтернативный мир, лучший. Чтобы мы не говорили: такого объема детской литературы, детского кино, с явной устремленностью в будущее — больше не было".

35 мин.01 сек . "Первое, что бы я сделал – это институт СССР. Везде. Но у нас люди не способны на это пойти, очень много ресентимента (фр. "озлобление"). Не способны сделать шаг и посмотреть с точки зрения метапозиции. Я — сделаю", — заявил Арестович.

Будет волна хейта

35 мин. 05 сек. "Советский Союз – это наполовину Украина, с вот этим драйвом. Но невозможна ни новая империя, ни Советский Союз в старом значении. Они думают, что Союз там строят, придурки – там, в Кремле, без Украины. Каждый второй офицер в советской армии был украинцем. Без Украины Россия не выиграла ни одной войны, кроме как против Грузии в 2008, да и и то не до конца".

37 мин.58 сек . "Я советский школьник по психотипу и не собираюсь меняться. Нет ничего лучше этого образа жизни", – отметил Арестович.

39 мин. 15 сек . "Я нарываюсь очень крупно. Когда эта передача выйдет – будет большая волна хейта", — признал в итоге советник главы ОП.

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