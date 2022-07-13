Олексій Арестович: "Не було колонізації. Українці створили Російську імперію і Радянський Союз"

Радник Офісу президента України Олексій Арестович зізнався, що позитивно оцінює СРСР і хоче, щоб Україна взяла від нього найкраще.

В інтерв'ю російському опозиційному письменнику Дмитру Бикову радник Офісу президента України Олексій Арестович зізнався, що позитивно оцінює історичну роль Радянського Союзу. Він зазначив, що, на його думку, в СРСР боролися три лінії розвитку: ленінська, сталінська та ноосферна, яку проголосив академік Володимир Вернадський.

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Третя — ноосферна — була втілена в радянській фантастиці та тій величезній увазі, яку радянська держава приділяла дітям, особливо в період із 1964 по 1982 рік. Саме в цей період Радянським Союзом правили українці — дніпропетровський клан на чолі з Леонідом Брежнєвим. Арестович заявив, що Радянський Союз не колонізував Україну, а навпаки, це Україна створила СРСР. І добре, щоб найкращі ідеї того періоду мали розвиток і продовження в сучасній Україні — для цього в Арестовича вже розроблено особливий "П'ятий проєкт".

[ + – ] Інтерв'ю, яке дав Олексій Арестович Дмитру Бикову 10 липня

Відео з інтерв'ю, яке взяв російський опозиційний письменник Дмитро Биков, Арестович розмістив 10 липня на своєму YouTube-каналі. За три дні його переглянуло понад 700 тис. осіб.

Припускаючи, що інтерв'ю викличе громадський резонанс, Арестович випередив його своїми письмовими тезами під відео (які промовляє під час розмови). Ось вони:

Основні тези з інтерв'ю Арестовича Дмитру Бикову

Як зазначав у своєму прощальному листі (1944) Володимир Вернадський, Радянський Союз мав три основні лінії розвитку: ленінська "світова революція", сталінський репресивний держкапіталізм, ноосферна лінія Вернадського. Учений із гіркотою зазначає, що ноосферна лінія, головним двигуном якої він і був, швидше за все буде затоптана попередніми двома.

Однак цього не сталося. Суть ноосферної ідеї — людство, освоюючи послідовно продуктивні сили, поступово має вийти на головну з них — еволюцію, і зробити її керованим процесом.

Ноосферна лінія розвитку в СРСР пішла в радянську фантастику, яка за придушенням в СРСР немарскисткой філософії, почала відігравати роль такої. Вона ж проявлялася у величезній увазі, яка приділялася дитинству та постійному фокусуванню на картині майбутнього-в-якому-хотілося-би-жити. Дитинство та Майбутнє пов'язувалися між собою воєдино.

Ставка на дитинство: палаци піонерів і журнал "Юный техник"

Розмову Арестович і Биков розпочали з радянської фантастики: про творчість братів Стругацьких та Івана Єфремова; про фільми "Через тернии к звездам" и "Гостья из будущего". Розмова про фантастику привела їх до історичних оцінок СРСР. Причому Арестович абсолютно позитивно оцінив Радянський Союз у світлі перерахованих вище ідей.

30 хв. 05 сек. "Нічого краще за Радянський Союз ми поки що на цій території не придумали".

На питання Бикова: "Чому ж він зруйнувався?" Арестович відповідає тезами, наведеними вище, та уточнює:

31 хв. 00 сек. "Ноосферна лінія — це ставка на дитинство: Палаци піонерів, журнал "Юный техник". І радянська фантастика — лінія від Єфремова до Стругацьких і Кіра Буличова. Фільм "Гостья из будущего" — це заповіт, фінальна пісня "Прекрасное далеко" — це прощання з Радянським Союзом. Але загалом лінія сталінського держкапіталізму перемогла. Тому справжня радянська людина — це й антирадянська людина насправді. "Час Быка" Єфремова — найзліша критика Радянського Союзу… Ми — радянське й антирадянське одночасно".

Українці створили найкраще в СРСР

Питання Бикова: "Як повернутися у Радянський Союз?".

32 хв. 38 сек. "Ставку треба на це робити. Мій П'ятий проєкт — про це (концепція майбутнього, розроблена Олексієм Арестовичем).

Дмитро Биков у відповідь зауважив, що якщо Арестович почне розхвалювати СРСР, йому одразу "скажуть про колонізацію України".

33 хв. 01 сек. "Не було колонізації. Це брехня повна, — стверджує Арестович. — Українці створили Російську імперію і Радянський Союз. Якщо ви хочете розібратися з цією темою, треба не в позу жертви ставати, треба зрозуміти, що це ми Союз створили. Українці правили Радянським Союзом у найкращий його період (дніпропетровський клан): із 1964-го по 1982 рік визначальну роль відіграли у всьому хорошому — у космонавтиці, у всьому, що відрізняло Союз позитивно. Це був грандіозний експеримент, щоб побудувати альтернативний світ, кращий. Що б ми не говорили: такого обсягу дитячої літератури, дитячого кіно, з чіткою спрямованістю у майбутнє — більше не було".

35 хв. 01 сек . "Перше, що б я зробив — це інститут СРСР. Скрізь. Але в нас люди не здатні на це піти, дуже багато ресентименту (фр. "озлоблення"). Не здатні зробити крок і подивитися з погляду метапозиції. Я — зроблю", — заявив Арестович.

Буде хвиля хейту

35 хв. 05 сек. "Радянський Союз — це наполовину Україна, з ось цим драйвом. Але неможлива ні нова імперія, ні Радянський Союз у старому значенні. Вони думають, що Союз там будують, придурки — там, у Кремлі, без України. Кожен другий офіцер у радянській армії був українцем. Без України Росія не виграла жодної війни, окрім як проти Грузії у 2008, та й то не до кінця".

37 хв. 58 сек . "Я радянський школяр за психотипом і не збираюся змінюватися. Немає нічого кращого за цей спосіб життя", — зазначив Арестович.

39 хв. 15 сек . "Я нариваюся дуже сильно. Коли ця передача вийде — буде велика хвиля хейту", — визнав зрештою радник глави ОП.

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