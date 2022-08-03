Олексію Арестовичу виповнилося 47 років. Головні факти про життя радника Єрмака

Радник глави Офісу Президента не звертає уваги на вік, зберігає оптимізм і планує робити світ кращим. Глядачам він каже, що "затуляє їх від чорноти, з якої війна лізе в душі". Фокус зібрав найяскравіші моменти біографії та публічні висловлювання Олексія Арестовича.

Радник глави Офісу Президента України Олексій Арестович 3 серпня відзначає день народження, йому виповнилося 47 років. У Instagram він назвав себе "стареньким дідусем, якому ще не байдуже".

"Не все одно йому на людей і весь світ. І нехай специфічними шляхами, але дідусь ще побореться, щоб зробити цей світ кращим. Любов до світу, любов до людей, турботу про них не зімітувати, не зобразити, не підробити. Коли я виходжу до мікрофона, то реально ставлю собі завдання заслонити вас від чорноти, з якої лізе до нас у душі війна. А коли організовую заняття – провести до світла", – зазначив він.

Арестович подякував людям і наголосив, що вони чудово відчувають, що і як насправді відбувається.

[ + – ] Арестовичу виповнилося 47 років

День народження Арестовича – коротка біографія

Олексій Арестович народився у місті Дедоплісцкаро на південному сході Грузії.

1992 року закінчив школу №178 у Києві та вступив на біологічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 1993 року грав у сучасному Київському театрі-студії "Чорний квадрат" і закінчив навчатися у ЗВО.

У 2003 році Арестович вступив до авторської школи "Людина серед людей" російського психолога Авесалома Підводного. Вивчав теологію у київському інституті святого Хоми Аквінського. Випускник Одеського інституту сухопутних військ за спеціальністю військовий перекладач.

Створив авторську школу Аpeiron, де вчить людей мислити, краще розуміти себе та світ навколо, переконувати, аргументувати та приймати рішення.

Актор Арестович – зйомки у серіалах та рекламі

Олексій Арестович пробував себе й у кар'єрі актора. Він знімався у рекламі та зіграв епізодичні ролі у 17 російських та українських фільмах. Зокрема, Арестович зіграв шахрая в 59 серії 3 сезону російського серіалу "Повернення Мухтара".

[ + – ] Арестович зіграв шахрая у серіалі "Повернення Мухтара"

У знятій в Україні картиною "Не бійся, я поряд" режисером Маргаритою Майоровою він зіграв банківського співробітника Ігоря Смирнова. За сюжетом Арестович переодягся в Люсю Зайцеву – співачку-початківцю.

[ + – ] Олексій Арестович знімався у картині "Не бійся, я поряд"

У цьому фільмі Зайцева виконувала пісню про "карамельку". Крім цього, радник голови ОП знімався в рекламі прального порошку "Bonux" — він перекинув на сукню жінки тацю з їжею.

[ + – ] Арестович у рекламі прального порошку "Bonux"

Політична кар'єра Арестовича

Олексій Арестович у 2005 році вступив до партії "Братство" і став заступником голови партії Дмитра Корчинського. Брав участь у конференціях ідеолога російського світу та "євразійського руху" Олександра Дугіна. Американські ЗМІ називали Дугіна "наставником та мозком Володимира Путіна".

Сам Арестович в інтерв'ю "Медузі" говорив, що на той момент був чинним офіцером Головного управління розвідки Міністерства оборони України, зокрема під час зустрічі з Дугіним.

[ + – ] Олексій Арестович під час військової служби

"Дугіна я дуже добре знаю. І Корчинського я дуже добре знаю, тому що я ж ще навчався в московській школі, авторській школі психології в Авесалома Підводного … Я так все робив, щоб їздити в Росію вчитися, а заразом виконувати бойові завдання. По-моєму, добре вийшло", — зазначав він.

У 2008 році він передбачив російську анексію Криму, а в жовтні 2021 сказав, що півострів можна деокупувати за 5 хвилин.

Олексія Арестовича у 2009 році призначили на посаду заступника голови Приморської районної адміністрації Одеської міськради. На цій посаді він протримався 3 місяці та звільнився за власним бажанням.

Після Революції гідності він давав коментарі та інтерв'ю у ЗМІ з військової тематики та вести блоги на Facebook та YouTube.

Наближатися до Офісу Президента України (ОП) Олексій Арестович розпочав у 2020 році. Перший президент України Леонід Кравчук 28 жовтня призначив його радником з інформаційної політики та спікером української делегації у Тристоронній контактній групі щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

[ + – ] Арестович став позаштатним радником Єрмака 1 грудня 2020 року

Кравчук говорив, що Арестовича обрали за його військовий досвід, наявність бачення та позиції з питань, які розглядає ТКГ. Голова ОП Андрій Єрмак 1 грудня 2020 року призначив Олексія Арестовича позаштатним радником із питань стратегічних комунікацій у сфері нацбезпеки та оборони.

Прогнози Арестовича про війну України з Росією

Олексій Арестович багато разів прогнозував терміни завершення повномасштабної війни України з Росією та визнавав, що вони не збуваються.

У квітні він заявив, що активний наступ ЗС РФ на Донбасі закінчиться за 2-3 тижні і після цього завершиться активна фаза війни з РФ. "Росії зміцнюватися нема звідки. У великої матінки Росії не залишилося своїх боєприпасів, та й військ особливо не залишилося", — говорив радник голови ОП.

Арестович на початку квітня зауважував кілька ознак бажання Кремля завершити війну найближчим часом. Він звертав увагу на заяву прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова про великі втрати окупантів в Україні.

Черговий прогноз щодо завершення війни в Україні Арестович озвучив 25 липня у прямому ефірі з адвокатом Марком Фейгіним. ЗСУ "розбереться з цією проблемою" за 2,5 роки.

[ + – ] Арестович пояснював часті помилки у прогнозах провалами ЗС РФ

Арестович пояснював часті помилки у прогнозах "жахливим ідіотизмом" військового командування Росії.

"Я бездоганний у прогнозах, але є один фактор, який часто змушує мене помилятися. Жахливий ідіотизм російського політичного керівництва та командування. Я щоразу думаю про них як про людей середнього розуму хоча б, але вони весь час роблять такі дії… Мені спочатку навіть на думку не спадало, що так по-дурному можна робити", — наголошував він.

Ненависть до ліваків та ЛГБТ, "маленька культура України": скандали за участю Арестовича

Олексій Арестович нещодавно в іронічній манері відреагував на флешмоб, який організували українки на підтримку першої леді України Олени Зеленської.

Флешмоб був відповіддю на критику фото Зеленської на обкладинці американського видання Vogue, яку зробила американський фотограф Енні Лейбовіц.

"Так багато наших жінок почали відстоювати своє право бути собою з розведеними колінами, що воно варте хоча б заради цього. Дякую, Енні Лейбовіц", — написав Арестович 29 липня.

[ + – ] Фото Зеленської на обкладинці Vogue зробила фотограф Енні Лейбовіц

Радник керівника Офісу Президента критикував активістів за проповідування лівої ідеології та спроби зробити з України жертву.

"Будь-який активізм – це лівацька штука. Я не лівак. Я терпіти не можу лівацької ідеології. Правого активізму не буває. Лівацька ідея — це ідея справедливого поділу… Всі ці люди — у них є біда. Вони вміють праведно гніватися без сумнівів. Вони прагнуть збиватися у стада. Вони хочуть постійно бути у позиції жертви", — сказав Арестович.

Представників ЛГБТ спільноти він вважає "людьми з відхиленнями". Водночас Арестович виступав проти переслідування ЛГБТ-спільнот та їхньої пропаганди.

Арестович позитивно оцінив історичну роль Радянського Союзу. На його думку, Україна створила СРСР і було б добре, щоб найкращі ідеї цього часу розвивалися далі.

Радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович вважає, що Україна має стати притулком для "хороших росіян". В етнічній українській державі буде "маленька культура".

"Україна – не така країна, у нас полікультурна країна. Уніфікація – яка б не була війна, які б гасла не звучали, яким би не було бажання забути більше російських слів. У нас це несерйозно, на рівні фабрики думок. Тенденція, яка за цим вартує, вимагає особливої уваги. Поки я тут, я не дам побудувати з України велику країну з маленькою культурою", – заявив він.

Зазначимо, що попри суперечливі висловлювання Арестовичу довіряють українці. В опитуванні КМІС симпатію раднику голів ОП висловили 65% респондентів.

Радник голови ОП вважає, що проблиски війни в Україні були помітні у 2005 році, саме в той період Москва почала проникати в Україну на багатьох рівнях.