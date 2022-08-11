Арестович заявил о готовности баллотироваться в президенты Украины (видео)

Президентскую должность советник руководителя ОП расценивает как возможность помочь большому количеству сограждан.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович готов баллотироваться на пост главы государства при одном условии. Об этом он рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Оказывается, Алексей Арестович готов выдвинуть свою кандидатуру на следующих президентских выборах при условии, если Владимир Зеленский не пойдет на второй срок.

По словам советника главы Офиса президента, его нынешний рейтинг — заслуга главы государства, и он не планирует подводить людей, с которыми вместе работает.

"Я себя от президента не отделяю. У меня может быть разное мнение, но я никогда его не вынесу. У меня был опыт — полтора месяца, как я из Офиса ушел, ни одного слова от меня никто не слышал. Потому что я не выношу сор из избы. Пока президент — президент и верховный главнокомандующий, и военное положение… Эти разговоры не вполне корректно для меня вести", — пояснил Арестович в общении с Гордоном.

Советник главы ОП признал, что у него есть президентские амбиции и он готов выдвинуть свою кандидатуру, если Владимир Зеленский не будет идти на второй срок. По словам Арестовича, пребывание во власти он расценивает как возможность помочь большому количеству граждан, а не как попытку монетизировать свой рейтинг, который появился "ситуативным образом".

"Зачем я так рано попал в эту историю (во власть — ред.)? А потом я понял. Я увидел, как это работает. Я понимаю, где недоработки и что можно сделать.

[ + – ] Алексей Арестович готов выдвинуть свою кандидатуру на пост президента, при условии, что не придется "подрезать" Владимира Зеленского

Ранее Фокус в своем материале собрал самые главные факты из жизни советника главы Офиса президента Алексея Арестовича.

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