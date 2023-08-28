"Возвращайся в Бахмут": в Каменском девушки в комендантский час обругали раненого военного

По словам украинского защитника Константина Проценко, женщины в состоянии алкогольного опьянения заявили, что он плохой военный и посоветовали ему вернуться на фронт, где его застрелят.

В Каменском Днепропетровской области произошел инцидент в ночь с 26 на 27 августа женщины в состоянии алкогольного опьянения оскорбляли раненого военного и предлагали ему отравиться в Бахмут. Об этом сообщил сам военный Константин Проценко на своей Instagram-странице.

Так, во время комендантского часа, около часа ночи, на территорию двора по адресу бульвар Героев, 2, явились четыре молодые женщины в состоянии алкогольного опьянения. Они громко выяснили отношения, в результате чего разбудили жильцов дома.

Девушки не откликались на просьбы жильцов успокоиться или покинуть территорию двора.

Как сообщает местное издание "05692.com.ua" в этом же доме проживает военный, который находится на реабилитации после полученного им тяжелого ранения. После того как пьяные крики женщин разбудили его дочь, он решил выйти на улицу и попросить девушек прекратить шуметь.

"Решил выйти, отругать, чтобы они ушли. Подойдя понял что это именно девушки и под хорошим градусом. Максимально адекватно попросил, чтобы они разошлись. Получил агрессивный отказ, продемонстрировал, что я с палочкой после ранения, что мне неинтересно выяснять отношения. И в тот момент начал выслушивать от них невероятные вещи, что я вы******сь, что военный, чтобы я вернулся в Бахмут, что меня там застрелят, все, конечно, с "хорошей" бранью…", — написал военный Константин.

Позже украинский защитник с удивлением узнал, что в сети нашлись те, кто поддерживает поведение девушек. В частности один из пользователей написал: "В следующий раз, надеюсь, ты не вернешься с войны".

"Я в шоке. Кажется, раскопал "русский мир", — прокомментировал сообщение военный Константин.

Напомним, 25 августа сообщалось, что в Киеве полицейские задержали двух сестер, которые танцевали на могилах военнослужащих. По их словам, они таким образом хотели почтить память отца.

Ранее, 4 апреля появилось видео, на котором мужчина требовал от предпринимателей в селе Прибужье Николаевской области снять с магазина госфлаг. Он утверждал, символ должен висеть только на государственных структурах. Позже оказалось, что это был украинский военнослужащий.