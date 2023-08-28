Чтобы консолидировались: эксперты объяснили, почему нужны выборы в Украине в 2024 году

По словам аналитиков, президенту Зеленского нужна максимальная консолидация граждан на случай мирных переговоров. Только тогда он сядет за стол, чтобы договариваться о завершении войны.

Западные политики озвучили одно из требований к Украине: провести выборы в 2024 году. Аналитики объяснили, какие преимущества будет иметь президент Зеленский благодаря выборам. Об этом говорится в статье на портале Elpais.

Авторы из испанского портала, отметили, что согласно законам Украины, выборы невозможны во время военного положения. В то же время в мирное время плановые выборы Верховной Рады состоялись бы осенью 2023 года, а президента — в марте 2024 года. Вопреки требованиям законодательства, по мнению аналитиков, окружение Зеленского хотело бы их провести.

Прежде всего, на Зеленского якобы давят из-за рубежа. Например, прозвучали заявления трех сенаторов США: Элизабет Уоррен и Ричард Блюменталь — от Демократической партии, и Линдси Грэм — от Республиканской. Американские политики заявили, что в Украине нужно провести выборы, несмотря на военное положение. С их позицией нужно считаться, подчеркнуло издание. Мнение демократов важно, потому что впереди президентские выборы, на которых желательна была бы победа Джо Байдена. Мнение республиканцев важно, потому что от него зависит финансирование военной помощи.

Однако есть внутренние причины, по которым выборы нужны Зеленскому и его окружению. В частности, издание ссылается на мнение советника НАПК Марка Савчука. Он напомнил, что нынешний глава государства избирался, обещая преодолеть коррупцию. Зато сейчас один за другим происходят коррупционные скандалы, которые уменьшают поддержку президента. Однако пока популярность самого Зеленского на достаточно высоком уровне, поэтому выборы — "актуальны": "У нас есть серьезная проблема с коррупцией, и они считают, что их популярность упадет, поэтому они хотят воспользоваться своей харизмой сейчас на выборах".

Еще одна причина — потребность максимальной легитимности президента на случай будущих мирных переговоров. Об этом изданию рассказал анонимный источник в МИД Украины. Источник отметил: чтобы сесть за стол переговоров, политик должен иметь максимальную поддержку. "Тот, кто сидит за столом, должен иметь несомненный политический вес", — резюмировало издание.

С другой стороны, эти же мирные переговоры могут снизить популярность Зеленского. Между тем "малые успехи ВСУ на поле боя", о которых писало издание The Economist, как бы намекают, что переговоры — вполне реальны. Поэтому, если провести выборы заранее, то больше шансов сохранить власть.

Напоминаем, западные издания опубликовали ряд статей, в которых сомневались в способности ВСУ добиться успехов во время летнего контрнаступления 2023 года. Например, аналитики немецкого издания Zeit отметили, что Силы обороны имеют два месяца для продвижения, но не имеют достаточно оружия.

В то же время Минобороны Украины отчиталось об успехах ВСУ на южном участке фронта. В частности, удалось деоккупировать Работино, открыв путь на Токмак и Мелитополь.