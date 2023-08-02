РФ в отчаянии пытается вербовать новых солдат на войну против Украины, — The Economist

По словам журналистов, сколько человек потребуется, зависит от успехов украинских Сил обороны. Однако у Путина нет другого выхода, кроме как продолжать войну.

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Россия прибегает ко все более отчаянным методам мобилизации, чтобы отправить в Украину больше солдат. Об этом пишет издание The Economist.

В материале говорится, что в РФ создают новые телевизионные шоу, которые должны мотивировать российских мужчин пойти в армию. Также снимаются пропагандистские ролики, которые высмеивают мирные профессии и продвигают мнение, будто бы место мужчины на войне.

Как рассказал журналистам Григорий Свердлин, руководитель волонтерской организации "Идите лесом", которая помогает людям избежать мобилизации в РФ, с началом весны обращений к его волонтерам стало больше.

"Раньше они хватались за легко висящие плоды. Теперь они забрасывают сети намного шире", — сказал он.

По словам журналистов, сколько человек потребуется, зависит от успехов украинских Сил обороны. Как рассказал анонимный обозреватель политики в РФ, война сейчас является единственным наследием президента РФ Владимира Путина.

"Он может уменьшить его или усилить. Но он не может положить этому конец", — сказал эксперт.

Издание пишет, что Кремль начал закладывать основу для более эффективной мобилизации. Раньше резервистов можно было привлечь к воинской обязанности только после того, как они физически получили повестку. Теперь повестки можно выдавать в электронном виде. Более того, со дня вручения уведомления мобилизованному запрещается покидать страну.

Однако, как сообщается, ограничивающим факторов в РФ является ограниченное количество учебных центров. Еще более остро ощущается нехватка офицеров. Эту проблему в Кремле хотят решить, подняв до 65 лет возраст тех, кого можно мобилизовать.

Напомним, что руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко сказал, что в РФ может вспыхнуть новый военный мятеж. Пока неизвестно, кто может заменить главу ЧВК "Вагнер", однако не исключено, что это могут быть россияне с временно оккупированных территорий Украины.