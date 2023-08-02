Замена Пригожину: в РФ может вспыхнуть новый военный мятеж, — эксперт

Пока неизвестно, кто может заменить главу ЧВК "Вагнер", однако не исключено, что это могут быть россияне с временно оккупированных территорий Украины.

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Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко считает, что осенью, после начала очередной мобилизации, в России может произойти новый мятеж. Об этом он рассказал в комментарии 24 Каналу.

Александр Мусиенко убежден, что во время следующей волны мобилизации в РФ на фронт будут забирать военнообязанных мужчин разных профессий из крупных городов. Это может вызвать революционную ситуацию и протесты.

По его словам, пока трудно предположить, кто условно может заменить владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и начать новый мятеж в России. В частности, надеяться можно на тех россиян, которые сейчас находятся на временно оккупированных территориях Украины и сами видят проблемы, тогда как наименьшая надежда — на Москву.

"Еще больше всего надежд на мобилизованных, их семьи, которые начнут выходить и сначала не будут идти на Москву, а в достаточно жесткой форме будут задавать вопросы местным губернаторам. Это может привести к тому, что появится кто-то другой и поведет мятежников на Москву", — сказал Александр Мусиенко.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что после неудачного мятежа Пригожина в РФ начался период смены власти, в частности сейчас путинский режим не такой сильный, как был годом ранее.

26 июля американский телеканал CNN со ссылкой на неназванных чиновников США сообщил, что российское правительство начало подавлять инакомыслие после мятежа наемников ЧВК "Вагнер".

25 июля Фокус писал, что по информации журналистов The Washington Post, российские службы безопасности предупредили Путина о возможном мятеже ЧВК "Вагнер" за 2-3 дня до его начала.