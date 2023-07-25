"Наступил паралич": разведка РФ предупреждала Путина о возможном мятеже Пригожина, — WP

У российского президента было время, чтобы принять решение о предотвращении мятежа владельца ЧВК "Вагнер", но когда все произошло — в Кремле не знали, как правильно на это реагировать.

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Президента России Владимира Путина предупредили о возможной подготовке мятежа ЧВК "Вагнер" за 2-3 дня до его начала, сообщает The Washington Post со ссылкой на оценки разведки спецслужб.

"Российские службы безопасности предупредили российского президента как минимум за два-три дня до назначенного времени о том, что Пригожин готовит возможный мятеж. Были предприняты шаги по усилению безопасности на нескольких стратегических объектах, в том числе в Кремле, где была увеличена численность президентской охраны и выдано больше оружия, но в остальном никаких действий предпринято не было", — пишут журналисты WP.

Один из источников сообщил изданию: "У Путина было время, чтобы принять решение о ликвидации мятежа и арестовать организаторов. Затем, когда это начало происходить, на всех уровнях наступил паралич… Наступила абсолютная тревога и растерянность. Долгое время они не знали, как реагировать".

По мнению журналистов WP, похоже, что это также обнажает страх Путина перед прямым противодействием военачальнику-ренегату, который за десятилетие заручился поддержкой российских спецслужб и стал неотъемлемой частью глобальных операций Кремля, управляя фермами троллей, распространяющими дезинформацию в США, и военизированными операциями на Ближнем Востоке и в Африке, а также заняв авангардную позицию в войне России против Украины.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял журналистам, что оценки разведки были "чушью" и ими поделились "люди, у которых нет информации".

Напомним, глава Кремля Владимир Путин принял решение взять под свой контроль "империю войны и золота", которую создала "ЧВК Вагнер" в странах Африки.

Кроме того, сообщалось, что наемники ЧВК "Вагнер" продолжают получать зарплаты. По информации росСМИ, боевикам Пригожина, которые перебрались в Беларусь или готовы отправиться в африканские и арабские страны, будут и дальше платить за участие в боевых действиях.