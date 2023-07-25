"Настав параліч": розвідка РФ попереджала Путіна про можливий заколот Пригожина, — WP

У російського президента був час, щоб ухвалити рішення про запобігання заколоту власника ПВК "Вагнер", але коли все сталося — у Кремлі не знали, як правильно на це реагувати.

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Президента Росії Володимира Путіна попередили про можливу підготовку заколоту ПВК "Вагнер" за 2-3 дні до його початку, повідомляє The Washington Post із посиланням на оцінки розвідки спецслужб.

"Російські служби безпеки попередили російського президента щонайменше за два-три дні до призначеного часу про те, що Пригожин готує можливий заколот. Було зроблено кроки щодо посилення безпеки на кількох стратегічних об'єктах, зокрема в Кремлі, де збільшили чисельність президентської охорони і видали більше зброї, але в іншому ніяких дій зроблено не було", — пишуть журналісти WP.

Одне з джерел повідомило виданню: "У Путіна був час, щоб ухвалити рішення про ліквідацію заколоту і заарештувати організаторів. Потім, коли це почало відбуватися, на всіх рівнях настав параліч... Настала абсолютна тривога і розгубленість. Довгий час вони не знали, як реагувати".

На думку журналістів WP, схоже, що це також оголює страх Путіна перед прямою протидією воєначальнику-ренегату, який за десятиліття заручився підтримкою російських спецслужб і став невід'ємною частиною глобальних операцій Кремля, керуючи фермами тролів, які поширюють дезінформацію у США, та воєнізованими операціями на Близькому Сході й в Африці, а також зайнявши авангардну позицію у війні Росії проти України.

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявляв журналістам, що оцінки розвідки були "нісенітницею" і ними поділилися "люди, у яких немає інформації".

Нагадаємо, глава Кремля Володимир Путін ухвалив рішення взяти під свій контроль "імперію війни і золота", яку створила "ПВК Вагнер" у країнах Африки.

Крім того, повідомлялося, що найманці ПВК "Вагнер" продовжують отримувати зарплати. За інформацією росЗМІ, бойовикам Пригожина, які перебралися до Білорусі або готові вирушити до африканських та арабських країн, будуть і далі платити за участь у бойових діях.