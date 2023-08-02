РФ у відчаї намагається вербувати нових солдатів на війну проти України, — The Economist

За словами журналістів, скільки людей буде потрібно, залежить від успіхів українських Сил оборони. Однак у Путіна немає іншого виходу, окрім як продовжувати війну.

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Росія вдається до дедалі більш відчайдушних методів мобілізації, щоб відправити в Україну більше солдатів. Про це пише видання The Economist.

У матеріалі йдеться про те, що у РФ створюють нові телевізійні шоу, які мають мотивувати російських чоловіків піти в армію. Також знімають пропагандистські ролики, які висміюють мирні професії та просувають думку, нібито місце чоловіка на війні.

Як розповів журналістам Григорій Свердлін, керівник волонтерської організації "Ідіть лісом", що допомагає людям уникнути мобілізації у РФ, з початком весни звернень до його волонтерів побільшало.

"Раніше вони хапалися за плоди, що легко висять. Тепер вони закидають сітки набагато ширше", — сказав він.

За словами журналістів, скільки людей буде потрібно, залежить від успіхів українських Сил оборони. Як розповів анонімний оглядач політики у РФ, війна зараз є єдиною спадщиною президента РФ Володимира Путіна.

"Він може зменшити його або посилити. Але він не може покласти цьому край", — сказав експерт.

Видання пише, що Кремль почав закладати основу для більш ефективної мобілізації. Раніше резервістів можна було залучити до військового обов'язку тільки після того, як вони фізично отримали повістку. Тепер повістки можна видавати в електронному вигляді. Ба більше, з дня вручення повідомлення мобілізованому забороняється залишати країну.

Однак, як повідомляється, обмежувальним чинником у РФ є обмежена кількість навчальних центрів. Ще гостріше відчувається нестача офіцерів. Цю проблему в Кремлі хочуть вирішити, піднявши до 65 років вік тих, кого можна мобілізувати.

Нагадаємо, що керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко сказав, що в РФ може спалахнути новий військовий заколот. Наразі невідомо, хто може замінити главу ПВК "Вагнер", однак не виключено, що це можуть бути росіяни з тимчасово окупованих територій України.