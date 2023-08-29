Гибель полковника СБУ Бакаева: спецпрокуратура начала досудебное расследование

Полковник СБУ был найден мертвым в своем кабинете 25 августа. По данным СМИ, вероятной причиной смерти стал выстрел в голову из пистолета Макарова

При процессуальном руководстве Киевской специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона начато процессуальное руководство по уголовному производству по факту гибели офицера Службы безопасности Украины. Об этом сообщает пресс-служба спецпрокуратуры 28 августа.

По данным следствия, 25 августа полковник СБУ был найден мертвым в своем кабинете. Устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.

В публикации также указано, что досудебное расследование осуществляется следователями Шевченковского управления полиции ГУНП в Киеве.

Погиб полковник СБУ: что известно

В заявлении спецпрокуратуры не упоминается имя погибшего офицера, однако портал "Громадське" 28 августа сообщил, что в СБУ подтвердили смерть сотрудника службы Дмитрия Бакаева. В ведомстве выразили соболезнования семье и заверили, что будут способствовать расследованию.

По данным журналистов, Дмитрия Бакаева нашли мертвым в собственном рабочем кабинете. Вероятная причина смерти — выстрел в голову из пистолета Макарова. Рядом с погибшим также был найден рапорт на имя главы СБУ Василия Малюка.

Издание "Обозреватель" опубликовало несколько снимков с места происшествия. На фото запечатлен пистолет, из которого, предположительно, застрелился Бакаев, рапорт-предсмертная записка и фрагмент рабочего кабинета, где произошло событие.

На месте событий найден пистолет Макарова Фото: Обозреватель

СМИ показали фото с места происшествия Фото: Обозреватель

Подлинность упомянутых фотографий пока не была подтверждена официально.