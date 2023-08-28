С пистолетом у ног: появились фото из кабинета, где нашли мертвым полковника СБУ (фото)

СМИ опубликовали полную версию рапорта полковника СБУ, которого нашли мертвым в рабочем кабинете. В документе указаны фамилии двух человек, которые повлияли на его выбор.

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На месте смерти полковника СБУ Дмитрия Бакаева обнаружили пистолет Макарова и рапорт. В рапорте офицер обвиняет своего начальника в унижении чести и достоинства. Также пишет, что другой руководитель превратил подразделение в "концлагерь". Фотографии с места событий опубликовало издание "Обозреватель".

Издание опубликовало три фотографии — пистолет, из которого, предполагают, застрелился погибший, рапорт-предсмертная записка, фрагмент рабочего кабинета, где произошло событие. Погибший, как указано в документе, — полковник Дмитрий Бакаев, заместитель 1 службы Управления специальной связи СБУ.

На одной из фотографий, подлинность которой пока не подтверждена официально, можно увидеть некоторые обстоятельства инцидента. В частности видно, что в момент смерти полковник СБУ был одет в джинсы и черные спортивные туфли. Также заметно, что он упал рядом со столом, но не ясно — лицом вверх или вниз. Рядом с ногой — пистолет Макарова, на расстоянии 50-80 см — стул.

Инцидент с полковником СБУ — место событий Фото: Обозреватель

На другой фотографии — рапорт, который называют "предсмертной запиской". В нем мужчина пишет об унижении чести и достоинства, которые он испытывал от своего руководителя. Указывает также имя этого человека — Пучков А.В.

Также упоминается еще одно имя — Юрченко В.А. Этот чиновник, по мнению Бакаева, превратил подразделения СБУ в концлагерь: "Кроме того, методы управления Юрченко В. А. превратили управление в концлагерь, в котором невозможно работать ни морально, ни физически, — написал он.

Инцидент с полковником СБУ — рапорт Фото: Обозреватель

На третьей фотографии — пистолет Макарова, из которого, как предполагают, мог застрелиться полковник.

Инцидент с полковником СБУ — пислолет Макарова Фото: Обозреватель

Отметим, ранее СБУ официально подтвердила гибель своего офицера. При этом назвали его имя, выразили соболезнования и заверили, что будут способствовать Национальной полиции, в которой открыли уголовное производство.

Напоминаем, в СБУ рассказали о конструкции беспилотников, которыми атаковали военных аэродром под Курском. В частности, устройства изготовили из бумаги и резины, что сделало их почти незаметными для вражеских РЛС. Кроме того, к каждому прицепили 4-5 кг взрывчатки — в итоге, это дало возможность полностью уничтожить самолет ВС РФ.

В арсенале СБУ также есть морские дроны — различные модели модернизируют в зависимости от того, какую спецоперацию проводят. Например, при необходимости могут установить даже огнеметы.