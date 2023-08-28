Із пістолетом біля ніг: з'явилися фото з кабінету, де знайшли мертвим полковника СБУ (фото)

ЗМІ опублікували повну версію рапорту полковника СБУ, якого знайшли мертвим у робочому кабінеті. У документі вказані прізвища двох осіб, які вплинули на його вибір.

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На місці смерті полковника СБУ Дмитра Бакаєва виявили пістолет Макарова і рапорт. У рапорті офіцер звинувачує свого начальника у приниженні честі й гідності. Також пише, що інший керівник перетворив підрозділ у "концтабір". Світлини з місця подій опублікувало видання "Обозрєватель".

Видання опублікувало три світлини — пістолет, і з якого, припускають, застрелився загиблий, рапорт-передсмертна записка, фрагмент робочого кабінету, де відбулась подія. Загиблий, як вказано у документі, — полковник Дмитро Бакаєв, заступник 1 служби Управління спеціального зв'язку СБУ.

На одній зі світлин, справжність якої поки що не підтверджена офіційно, можна побачити деякі обставини інциденту. Зокрема видно, що в момент смерті полковник СБУ був одягнутий у джинси та чорні спортивні туфлі. Також помітно, що він упав поруч зі столом, але не ясно — обличчям догори чи донизу. Поруч із ногою — пістолет Макарова, на відстані 50-80 см — стілець.

Інцидент з полковником СБУ — місце подій Фото: Обозреватель

На іншій світлині — рапорт, який тлумачать як "передсмертну записку". У рапорті чоловік пише про приниження честі та гідності, які він зазнавав від свого керівника. Вказує також ім'я цієї людини — Пучков А.В.

Також згадується ще одне ім'я — Юрченко В.А. Цей посадовець, на думку Бакаєва, перетворив підрозділу СБУ у концтабір: "Зокрема, методи керування Юрченка В. А. перетворили управління на концтабір, у якому неможливо працювати ні морально, ні фізично", — написав він.

Інцидент із полковником СБУ — рапорт Фото: Обозреватель

На третій світлині — пістолет Макарова, з якого, як припускають, міг застрелитися полковник.

Інцидент із полковником СБУ — післолет Макарова Фото: Обозреватель

Зазначимо, раніше СБУ офіційно підтвердила загибель свого офіцера. Водночас назвали його ім'я, висловили співчуття й запевнили, що сприятимуть Національній поліції, у якій відкрили кримінальне провадження.

Нагадуємо, у СБУ розповіли про конструкцію безпілотників, якими атакували військових аеродром під Курськом. Зокрема, пристрої виготовили з паперу та гуми, що зробило їх майже непомітними для ворожих РЛС. Крім того, до кожного причепили 4-5 кг вибухівки — в підсумку, це дало можливість повністю знищити літак ЗС РФ.

У арсеналі СБУ також є морські дрони — різні моделі модернізують залежно від того, яку спецоперацію проводять. Наприклад, за потреби можуть встановити навіть вогнемети.