Весит, как двое: в Ровно в семье военного родился малыш-"богатырь"

Малыш стал одним из новорожденных "младенцев-рекордсменов" по своему весу и росту.

В Ровно в роддоме Ровенского городского совета родился малыш-великан. Его вес составил более 6 килограммов. Об этом 30 августа сообщили на странице медучреждения в соцсетях.

"Один из крупнейших новорожденных не только нашего заведения, но и всей Украины. Сегодня утром в роддоме в семье нашего Защитника путем кесарева сечения родился мальчик весом 6330 г и ростом 65 см", — говорится в сообщении.

Отмечается, что малыш и мама чувствуют себя хорошо. Также работники роддома поблагодарили супругов, что выбрали для появления на свет их ребенка именно это медучреждение.

Малыши-рекордсмены в Украине:

27 января 2022 года в Первомайском Харьковской области родилась девочка весом 5 кг 160 г.

28 сентября 2021 года в родильном отделении Сарненской центральной районной больницы родился мальчик-богатырь. Вес младенца — 5230 граммов, а рост — 56 сантиметров.

13 августа 2019 года в Ровно родился мальчик весом 5 килограммов 150 граммов.

24 декабря 2014 года на Тернопольщине родился самый тяжелый мальчик в Украине Даниил Ючук. Вес украинского богатыря составлял 6 килограммов 800 граммов.

Напомним, что 37-летняя жительница Черниговской области Татьяна Акуловародила младенца весом 4 килограмма 940 граммов и 60 сантиметров роста. Всю беременность женщина в целом потребляла в целом только фрукты.

Ранее сообщалось, что 11-месячный малыш стал самым путешествующим младенцем в мире. Атлас Монтгомери вместе со своими родителями посетил 23 страны менее чем за год.