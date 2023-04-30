Сидела на цитрусовой диете, чтобы не набрать вес: под Черниговом женщина родила младенца-богатыря

Всю беременность женщина боялась набрать лишний вес, так что "налегала" на лимоны и мандарины, почти не ела продуктов из муки и родила мальчика весом почти 5 кг.

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37-летняя жительница Черниговской области Татьяна Акулова родила младенца весом 4 килограмма 940 граммов и 60 сантиметров роста. Всю беременность женщина потребляла в основном только фрукты. Об этом сообщает gorod.cn.ua.

По словам женщины, ее старший сын тоже родился немаленьким — 4 кг 220 г. Первая беременность, говорит Татьяна, налегала на булки и конфеты, поэтому подумала, что сын большой из-за этого. Вторую беременность сладкого и мучного не ела совсем, вместо этого "подсела" на лимоны и мандарины, которые ела килограммами.

"И все равно набрала 20 килограммов. До беременности весила 74. Еще муж все время уговаривал меня есть побольше, за двоих. Смеялась: "Когда он на работе, у меня разгрузочный день", — рассказывает роженица.

До декрета Татьяна работала учительницей украинского языка и литературы в Семеновской школе-интернате. Ее муж Виталий – военнослужащий ВСУ. Дома брата ждет 11-летний Алексей.

"На третьем УЗИ мне сказали, что ребенок большой. Уже тогда, за месяц до родов, был вес 3 кг 800 г. Что уже рожаю, Виталику не сказала. Звоню после родов и говорю: "Привет, папуля!" А в трубке тишина. Потом мнительное: «У меня сын родился?» «Да!» И Виталик заплакал…», — говорит женщина.

Сейчас мать и ее сын-богатырь чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке из роддома. Татьяна говорит, что все вещи, которые покупали малышу до родов, оказались малы, так что пришлось делать закупки снова.

Ранее в Харькове в январе 2022 родилась девочка-богатырь весом 5 кг 160 г, а в Павлограде в декабре 2021 родился мальчик весом 5 кг 170 г.

Напомним, что хирург Организации здоровья сообщил, что младенцам в возрасте до полугода категорически запрещено давать воду. Это может привести к состоянию, которое называется гипонатриемией, также известной как водная интоксикация, когда слишком большое количество воды разбавляет соль в крови.

Ранее Фокус писал об опасности использования инкубаторов недоношенных.