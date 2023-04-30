Сиділа на цитрусовій дієті, щоб не набрати вагу: під Черніговом жінка народила немовля-богатиря

Всю вагітність жінка боялася набрати зайву вагу, тож "налягала" на лимони і мандарини, майже не їла продуктів з борошна і народила хлопчика вагою майже 5 кг.

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37-річна жителька Чернігівської області Тетяна Акулова народила немовля вагою 4 кілограми 940 грамів і 60 сантиметрів зросту. Всю вагітність жінка загалом споживала загалом лише фрукти. Про це розповідає gorod.cn.ua.

За словами жінки, її старший син теж народився немаленьким — 4 кг 220 г. Першу вагітність, говорить Тетяна, налягала на булки та цукерки, тож подумала, що син великий через це. Другу вагітність солодкого і борошняного не їла зовсім, натомість "підсіла" на лимони і мандарини, які їла кілограмами.

"І все одно набрала 20 кілограмів. До вагітності важила 74. Ще й чоловік весь час вмовляв мене їсти побільше, за двох. Сміялася: "Коли він на роботі, у мене розвантажувальний день", — розповідає породілля.

До декрету Тетяна працювала вчителькою української мови і літератури в Семенівській школі-інтернаті. Її чоловік Віталій — військовослужбовець ЗСУ. Удома на брата чекає 11-річний Олексій.

"На третьому УЗД мені сказали, що дитинка велика. Уже тоді, за місяць до пологів, була вага 3 кг 800 г. Що вже народжую, Віталику не сказала. Телефоную після пологів і кажу: "Привіт, папуля!" А в слухавці тиша. Потім недовірливе: "У мене син народився?" "Так!" І Віталик заплакав…" — говорить жінка.

Зараз мати і її син-богатир почуваються добре та готуються до виписки з пологового будинку. Тетяна говорить, що всі речі, які купували малюкові до пологів, виявилися замалими, тож довелося робити закупи знову.

Раніше у Харкові в січні 2022 року народилася дівчинка-богатир вагою 5 кг 160 г, а у Павлограді в грудні 2021 року народився хлопчик вагою 5 кг 170 г.

Нагадаємо, що хірург Організації здоров'я повідомив, що немовлятам віком до пів року категорично заборонено давати воду. Це може призвести до стану, який називається гіпонатріємією, також відомої як водна інтоксикація, коли занадто велика кількість води розбавляє сіль у крові.

Раніше Фокус писав про небезпеку використання інкубаторів для недоношених.