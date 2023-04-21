Суворо заборонено. Немовлятам до 6 місяців категорично не можна давати воду, - хірург Організації здоров'я

Жарти про те, що всі, хто коли-небудь пили воду — померли, мають свою частку правди, якщо переборщити з її споживанням. Про норми споживання рідини для дорослих і причини, через які потрібно обмежити її споживання немовлятам, розповів провідний хірург національної організації здоров'я.

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Вода — це еліксир життя, так нам кажуть. Але чи знаєте ви, що для немовлят вона може бути смертельно небезпечною? Так, ви не помилилися. Провідний хірург національної організації здоров'я (НОЗ), доктор Каран Радж, звернувся до батьків "крихітних чоловічків" із серйозним попередженням про ризик давати своїм малюкам просту воду до досягнення ними шестимісячного віку, пише Daily Mail.

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Як пояснює доктор Радж, у новонароджених нирки наполовину менші, ніж у дорослих, а це означає, що вони не можуть правильно фільтрувати звичайну воду. Це може призвести до стану, званого гіпонатріємією, також відомої як водна інтоксикація, коли занадто велика кількість води розбавляє сіль у крові. Результат? Набряк мозку, судоми і навіть смерть.

Щоб викликати гіпонатріємію у дорослих, потрібно багато води — не менше трьох-чотирьох літрів за один раз. Але в немовлят це може статися всього від 200-250 мл води. Ба більше, шлунок немовлят випорожнюється набагато повільніше, тому, даючи їм воду, вони можуть відчути себе ситими і не отримати необхідних поживних речовин із грудного молока або суміші.

Говорячи про молочну суміш, багато хто запитує, чому діти можуть пити воду, змішану з молочною сумішшю. Відповідь проста: молочна суміш, як і грудне молоко, багата калоріями і довше залишається в організмі, тому вона не перевантажує нирки, як звичайна вода. Діти, які перебувають на грудному вигодовуванні, не потребують води, доки не почнуть їсти тверду їжу у віці близько шести місяців, але діти, які перебувають на молочній суміші, можуть інколи потребувати її в спекотну погоду.

Слід пам'ятати, що не вся вода однакова. НОЗ не рекомендує давати дітям бутильовану воду, оскільки вона може містити занадто багато натрію або сульфатів і не є стерильною. Натомість мами можуть самі вживати більше води і давати її дітям маленькими ковтками у спекотну погоду.

Отже, висновок: хоча вода необхідна для життя, вона не завжди безпечна для дітей. Коли дитині виповниться шість місяців і вона почне їсти тверду їжу, можна буде пропонувати їй воду під час їжі без попереднього кип'ятіння. Але доти дотримуйтеся грудного молока або молочної суміші — і стежте за маленькими нирками!

Раніше Фокус писав про небезпеку використання інкубаторів для недоношених. Ці пристрої у відділеннях інтенсивної терапії новонароджених можуть наражати їх на потенційно шкідливий рівень шуму, наражаючи на ризик розвитку порушень слуху.