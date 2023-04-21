Строго запрещено. Младенцам до 6 месяцев категорически нельзя давать воду, — хирург Организации здоровья

Шутки про то, что все, кто когда-либо пили воду — умерли, имеют свою долю правды, если переборщить с ее потреблением. О нормах потребления жидкости для взрослых и причинах по которым нужно ограничить ее потребление младенцам рассказал ведущий хирург национальной организации здоровья.

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Вода – это эликсир жизни, так нам говорят. Но знаете ли вы, что для младенцев она может быть смертельно опасной? Да, вы не ослышались. Ведущий хирург национальной организации здоровья (НОЗ), доктор Каран Радж, обратился к родителям "крошечных человечков" с серьезным предупреждением о риске давать своим малышам простую воду до достижения ими шестимесячного возраста, пишет Daily Mail.

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Как объясняет доктор Радж, у новорожденных почки наполовину меньше, чем у взрослых, а это значит, что они не могут правильно фильтровать обычную воду. Это может привести к состоянию, называемому гипонатриемией, также известной как водная интоксикация, когда слишком большое количество воды разбавляет соль в крови. Результат? Отек мозга, судороги и даже смерть.

Чтобы вызвать гипонатриемию у взрослых, требуется много воды – не менее трех-четырех литров за один раз. Но у младенцев это может произойти всего от 200-250 мл воды. Более того, желудок младенцев опорожняется гораздо медленнее, поэтому, давая им воду, они могут почувствовать себя сытыми и не получить необходимые питательные вещества из грудного молока или смеси.

Говоря о молочной смеси, многие спрашивают, почему дети могут пить воду, смешанную с молочной смесью. Ответ прост: молочная смесь, как и грудное молоко, богата калориями и дольше остается в организме, поэтому она не перегружает почки, как обычная вода. Дети, находящиеся на грудном вскармливании, не нуждаются в воде, пока не начнут есть твердую пищу в возрасте около шести месяцев, но дети, находящиеся на молочной смеси, могут иногда нуждаться в ней в жаркую погоду.

Следует помнить, что не вся вода одинаковая. НОЗ не рекомендует давать детям бутилированную воду, поскольку она может содержать слишком много натрия или сульфатов и не является стерильной. Вместо этого мамы могут сами употреблять больше воды и давать ее детям маленькими глотками в жаркую погоду.

Итак, вывод: хотя вода необходима для жизни, она не всегда безопасна для детей. Когда ребенку исполнится шесть месяцев и он начнет есть твердую пищу, можно будет предлагать ему воду во время еды без предварительного кипячения. Но до тех пор придерживайтесь грудного молока или молочной смеси – и следите за маленькими почками!

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