11-месячный малыш стал самым путешествующим младенцем в мире (фото)

Атлас Монтгомери вместе со своими родителями посетил 23 страны менее чем за год.

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11-месячный малыш Атлас Монтгомери повидал больше стран, чем большинство людей увидят за всю жизнь: он уже посетил 23 страны со своими родителями Бекс Льюис, 29 лет, и Уиллом Монтгомери, 31 год. И может считаться самым путешествующим младенцем в мире. Об этом пишет NYpost.

"Мне никогда не приходило в голову, что можно путешествовать с ребенком. Это казалось нереальным, но это оказалось не так уж и сложно", — рассказал его мать в интервью.

Семья из трех человек, живущая в Соединенном Королевстве, путешествовала по Европе в автофургоне с тех пор, как малышу исполнилось шесть недель, пользуясь декретным отпуском Бекс Льюис до начала ноября.

Малыш Атлас Монтгомери в Париже

"Это было потрясающе — вы можете видеть каждый этап его роста. Замечательно, что мы можем путешествовать только втроем", — добавила мать Атласа.

До сих пор многие вехи детства Атласа были отмечены в каждой стране: он научился ползать, пока семья была в Швейцарии, у него появился первый зуб в Норвегии, а во Франции он начал есть твердую пищу.

Также младенец с семьей успели посетить Италию, Сан-Марино, Швейцарию, Лихтенштейн, Словению, Хорватию, Австрию, Чехию, Данию и Норвегию.

Малыш Атлас Монтгомери в Норвегии

Путешествие началось с Новой Зеландии и Сингапура, куда семья отправилась, чтобы навестить семью мужа. Затем пара купила фургон Fiat Ducato почти за 14 000 долларов, когда ехала домой в Соединенное Королевство, чтобы Атлас встретился с родителями своей матери.

Бекс Льюис рассказала, что в автодоме "много места", там есть ванная комната с душем, десять шкафов для хранения всякой всячины, раковина и туалет, а также два столика.

"На данный момент Атлас уже побывал в 23 странах, а к моменту завершения путешествия их будет уже 25", — пообещали его родители.

Семья документирует это путешествие на своей странице в Instagram, которую они надеются показать Атласу, когда он подрастет.

Малыш Атлас Монтгомери в Италии

Прежде чем отправиться в путешествие, они накопили деньги, продав большую часть своего имущества и закончив аренду сдаваемого внаем дома.

Они решили путешествовать разумно и с ограниченным бюджетом, тратя на еду всего около 4 долларов в день.

"Мы придерживались одного приема пищи в каждом пункте назначения, за исключением Италии, где мы немного сошли с ума из-за всей этой потрясающей еды!" — признались родители малыша.

До сих пор одними из их любимых направлений были Французские Альпы и Люксембург.

"Люксембург стал сюрпризом, поскольку мы не собирались туда ехать, но, проезжая через него, мы решили остановиться и провести там неделю, Италию мы полюбили из-за ее культуры и истории, а французские Альпы были невероятными", — рассказали родители Атласа.

Хотя их поездка была полной веселья, родители Атласа признались, что некоторые члены их семьи отнеслись к этой идее весьма скептически, прежде чем они отправились в путь.

"Безумный" — слово, которое употреблялось часто. Нам очень повезло, что наши семьи поддержали нас, но они были настроены скептически. Никто не был груб, но комментарии вроде "ты храбрее меня" со стороны многих чуть не заставили нас отменить поездку", — призналась Бекс.

"Мы не делали ничего, чтобы доказать свою точку зрения, но мы гордимся тем, что можем показать, что это возможно", — резюмировала она.

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