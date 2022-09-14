Всего за 13 минут. Ученые рассказали, как быстро успокоить плачущего ребенка

Маленькие дети часто плачут, и неопытным родителям порой непросто бывает успокоить чадо, никак не желающее уснуть. Однако теперь у них будет эффективный способ это сделать.

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В ходе своего недавнего исследования эксперты определили лучший способ успокоить плачущего ребенка и уложить его спать всего за 13 минут, пишет My London.

Как отмечают специалисты, их новая техника в отличие от других популярных методов, способна немедленно решить проблему с плачем. Итак, в чем же суть этого способа?

Для начала родитель должен взять ребенка на руки и походить с ним в течение 5 минут, следя за тем, чтобы свести к минимуму резкие движения, затем около 8 минут родитель садится и держит ребенка на руках уже сидя. По словам ученых, именно такая техника работает лучшего всего.

"Многие родители страдают от ночного плача младенцев. Это особенно большая проблема для неопытных родителей, которые могут получить стресс или даже начать жестко обращаться со своим ребенком", — объяснила один из авторов исследования ученый Куми Курода из Центра исследований мозга RIKEN в Японии.

Исследование включало серию экспериментов с участием 21 младенца в возрасте до 7 месяцев и их матерей. Они протестировали 4 различных подхода к успокоению плачущих младенцев:

Мать держала младенца на руках и ходила; Мать укачивала младенца на руках, потом сидела; Ребенка сразу укладывали в кроватку; Мать качала младенца в передвижной кроватке или коляске.

[ + – ] В итоге, самым рабочим методом оказался тот, где матери укачивали младенцев на руках, а потом дополнительно держали их уже сидя

В итоге команда выяснила, что когда мать прохаживала, неся ребенка на руках, он относительно быстро успокаивался, а его сердечный ритм замедлялся в течение 30 секунд. Успокаивающий эффект также наблюдался, когда младенцев качали и помещали в кроватки-качалки, но не тогда, когда мать сразу клала ребенка в кроватку.

"Результаты нашего исследование оспаривают традиционное предположение о том, что материнские объятия уменьшают стресс младенца", — подчеркнули эксперты.

Тем не менее, когда матери пытались уложить своих сонных малышей после коротких прогулок, треть из них снова становились бодрыми в течение 20 секунд. Затем эксперты обнаружили, что если дети спали в течение более длительного периода времени — не менее 8 минут до того, как их уложили, они с меньшей вероятностью просыпались независимо от того, как их поместили в кроватку.

Результаты также показали, что если младенцы продолжали спать после того, как их уложили, их сердечный ритм становился медленнее, чем когда их носили. Это, по мнению исследователей, говорит о том, что спящие младенцы лучше отдыхают в кровати, чем на руках у матери.

В итоге, самым рабочим методом оказался тот, где матери укачивали младенцев на руках, а потом дополнительно держали их уже сидя.

"Честно признаться, я, будучи мамой четверых детей, очень удивилась результатам нашего эксперимента. Я полагала, что пробуждение ребенка во время укладывания связано с тем, как его помещают в кровать. Однако наше исследование не подтвердило эти общие предположения", — заключила Курода.

Напомним, что ранее ученые открыли у младенцев удивительную способность, которая проявляется сразу после их появления на свет. Как выяснилось, уже после рождения малыши начинают обрабатывать звуки речи, которые слышат.