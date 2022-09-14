Усього за 13 хвилин. Вчені розповіли, як швидко заспокоїти дитину, що плаче

Маленькі діти часто плачуть, і недосвідченим батькам часом непросто буває заспокоїти чадо, яке не бажає заснути. Однак тепер вони матимуть ефективний спосіб це зробити.

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Під час свого недавнього дослідження експерти визначили найкращий спосіб заспокоїти дитину, що плаче, і вкласти її спати всього за 13 хвилин, пише My London.

Як зазначають фахівці, їхня нова техніка на відміну від інших популярних методів здатна негайно розв'язати проблему з плачем. Отже, у чому суть цього способу?

Для початку хтось з батьків повинен взяти дитину на руки і походити з нею протягом 5 хвилин, стежачи за тим, щоб звести до мінімуму різкі рухи, потім близько 8 хвилин він сідає і тримає дитину на руках уже сидячи. За словами вчених, саме така техніка працює найкраще.

"Багато батьків страждають від нічного плачу немовлят. Це особливо велика проблема для недосвідчених батьків, які можуть отримати стрес або навіть почати жорстко поводитися зі своєю дитиною", — пояснила одна з авторів дослідження вчений Кумі Курода з Центру досліджень мозку RIKEN в Японії.

Дослідження включало серію експериментів за участю 21 немовляти віком до 7 місяців та їх матерів. Вони протестували 4 різних підходи до заспокоєння немовлят, що плачуть:

Мати тримала немовля на руках і ходила; Мати гойдала немовля на руках, потім сиділа; Дитину відразу укладали в ліжечко; Мати гойдала немовля у пересувному ліжечку чи колясці.

[ + – ] У результаті, найробітнішим методом виявився той, де матері заколисували немовлят на руках, а потім додатково тримали їх уже сидячи

У результаті команда з'ясувала, що коли мати ходила, несучи дитину на руках, вона відносно швидко заспокоювалася, а її серцевий ритм сповільнювався протягом 30 секунд. Заспокійливий ефект також спостерігався, коли немовлят гойдали і поміщали в ліжечка-гойдалки, але не тоді, коли мати відразу клала дитину в ліжечко.

"Результати нашого дослідження заперечують традиційне припущення про те, що материнські обійми зменшують стрес немовляти", — наголосили експерти.

Проте, коли матері намагалися вкласти своїх сонних малюків після коротких прогулянок, третина з них знову ставала бадьорою протягом 20 секунд. Потім експерти виявили, що якщо діти спали протягом тривалішого проміжку часу — не менш як 8 хвилин до того, як їх уклали, вони з меншою ймовірністю прокидалися незалежно від того, як їх помістили до ліжечка.

Результати також показали, що якщо немовлята продовжували спати після того, як їх уклали, їхній серцевий ритм ставав повільнішим, ніж коли їх носили. Це, на думку дослідників, говорить про те, що немовлята під час сну краще відпочивають у ліжку, ніж на руках у матері.

У результаті, найкращим методом виявився той, де матері заколисували немовлят на руках, а потім додатково тримали їх уже сидячи.

"Чесно зізнатися, я, будучи мамою чотирьох дітей, дуже здивувалася результатами нашого експерименту. Я вважала, що пробудження дитини під час укладання пов'язане з тим, як її поміщають у ліжко. Однак наше дослідження не підтвердило ці загальні припущення", — сказала Курода.

Нагадаємо, що раніше вчені відкрили у немовлят дивовижну здатність, яка проявляється одразу після їх появи на світ. Як з'ясувалося, вже після народження малюки починають обробляти звуки мови, які чують.