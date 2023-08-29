11-місячний малюк став найбільш мандрівним немовлям у світі (фото)

Атлас Монтгомері разом зі своїми батьками відвідав 23 країни менш ніж за рік.

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11-місячний малюк Атлас Монтгомері побачив більше країн, ніж більшість людей побачать за все життя: він уже відвідав 23 країни зі своїми батьками Бекс Льюїс, 29 років, і Віллом Монтгомері, 31 рік. І може вважатися найбільш мандрівним немовлям у світі. Про це пише NYpost.

"Мені ніколи не спадало на думку, що можна подорожувати з дитиною. Це здавалося нереальним, але це виявилося не так вже й складно", — розповів його мати в інтерв'ю.

Сім'я з трьох осіб, що живе в Сполученому Королівстві, подорожувала Європою в автофургоні відтоді, як малюкові виповнилося шість тижнів, користуючись декретною відпусткою Бекс Льюїс до початку листопада.

Малюк Атлас Монтгомері в Парижі

"Це було приголомшливо — ви можете бачити кожен етап його зростання. Чудово, що ми можемо подорожувати тільки втрьох", — додала мати Атласа.

Досі багато віх дитинства Атласа були відзначені в кожній країні: він навчився повзати, поки сім'я була у Швейцарії, у нього з'явився перший зуб у Норвегії, а у Франції він почав їсти тверду їжу.

Також немовля з сім'єю встигли відвідати Італію, Сан-Марино, Швейцарію, Ліхтенштейн, Словенію, Хорватію, Австрію, Чехію, Данію та Норвегію.

Малюк Атлас Монтгомері в Норвегії

Подорож почалася з Нової Зеландії та Сінгапуру, куди сім'я вирушила, щоб відвідати сім'ю чоловіка. Потім пара купила фургон Fiat Ducato майже за 14 000 доларів, коли їхала додому в Сполучене Королівство, щоб Атлас зустрівся з батьками своєї матері.

Бекс Льюїс розповіла, що в автобудинку "багато місця", там є ванна кімната з душем, десять шаф для зберігання всілякої всячини, раковина і туалет, а також два столики.

"Наразі Атлас уже побував у 23 країнах, а до моменту завершення подорожі їх буде вже 25", — пообіцяли його батьки.

Сім'я документує цю подорож на своїй сторінці в Instagram, яку вони сподіваються показати Атласу, коли він підросте.

Малюк Атлас Монтгомері в Італії

Перш ніж вирушити в подорож, вони накопичили гроші, продавши більшу частину свого майна і закінчивши оренду орендованого будинку.

Вони вирішили подорожувати розумно і з обмеженим бюджетом, витрачаючи на їжу всього близько 4 доларів на день.

"Ми дотримувалися одного прийому їжі в кожному пункті призначення, за винятком Італії, де ми трохи збожеволіли через усю цю приголомшливу їжу!" — зізналися батьки малюка.

Досі одними з їхніх улюблених напрямків були Французькі Альпи та Люксембург.

"Люксембург став сюрпризом, оскільки ми не збиралися туди їхати, але, проїжджаючи через нього, ми вирішили зупинитися і провести там тиждень, Італію ми полюбили через її культуру та історію, а французькі Альпи були неймовірними", — розповіли батьки Атласа.

Хоча їхня поїздка була сповнена веселощів, батьки Атласа зізналися, що деякі члени їхньої сім'ї поставилися до цієї ідеї вельми скептично, перш ніж вони вирушили в дорогу.

"Божевільний" — слово, яке вживалося часто. Нам дуже пощастило, що наші сім'ї підтримали нас, але вони були налаштовані скептично. Ніхто не був грубим, але коментарі на кшталт "ти хоробріший за мене" з боку багатьох ледь не змусили нас скасувати поїздку", — зізналася Бекс.

"Ми не робили нічого, щоб довести свою точку зору, але ми пишаємося тим, що можемо показати, що це можливо", — резюмувала вона.

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