"Нужно разобраться объективно": глава МВД высказался о смертельном инциденте в Днепре

Министр внутренних дел Игорь Клименко подчеркнул, что все граждане Украины обязаны соблюдать законодательство и вести себя подобающе, особенно по отношению к правоохранительным органам.

После известий о стрельбе в Днепре министр внутренних дел Украины Игорь Клименко отметил, что в настоящее время необходимо дать эмоциям улечься и провести объективное расследование по поводу инцидента. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Клименко отметив, что "есть ситуации, которые нужно анализировать исключительно на холодную голову" и "дать эмоциям улечься".

"Смерть — это всегда горе. Но в произошедшем в Днепре нужно разобраться объективно. Продолжается следствие, которое должно дать ответы на основные вопросы", — отметил чиновник.

В тот же момент, он добавил, что есть факты, являющиеся очевидными.

Игорь Клименко подчеркнул, что если граждане стремятся жить в рамках правового государства, то они сами должны соблюдать законодательство, "вести себя в соответствии с установленными нормами и однозначно – не бить полицейских". Более того, министр отметил, что важно обучать своих детей соблюдению законов.

"Эта ситуация — серьезный прецедент. Мы живем в военное время. Не всегда стабильное, но в настоящее время контролируемое. Контролируемое именно благодаря усилиям правоохранительных органов. Если отдельные граждане будут жить в анархии и считать себя сверх Закона, а полиция не сможет выполнять свои функции, украинское общество ждут очень темные времена", — подчеркнул Клименко.

Патрульный убил мужчину в Днепре: что уже известно

Напомним, 29 августа в Днепре произошла стрельба. Предварительно известно, что патрульные остановили за нарушение ПДД автомобиль, пассажир или водитель которого вел себя агрессивно и имел признаки опьянения. Мужчина, которого по данным СМИ зовут Джумбери Силогава, оказал сопротивление и ударил сотрудницу полиции.

Ребенок-пассажир снял видео, на котором видно, как правоохранители вытаскивают из машины женщину. Мужчина решает вступиться за нее, офицеры применяют перцовые баллончики и начинается драка. Тогда полицейский осуществляет выстрелы в нападавшего. Обоих офицеров после стычки, в результате которой погиб мужчина, отстранили от службы.

Позже 29 августа в офисе Генерального прокурора проинформировали, что полицейский произвел три выстрела в спину задержанного. Его задержали.

Впоследствии в соцсетях появилось видео с камер наблюдения, на котором водитель Jaguar нарушает ПДД.

На кадрах четко видно, что за рулем находился мужчина. Женщина же сидела на пассажирском сиденье рядом.

Немного позже правоохранители показали видео с нагрудных камер патрульных, вступивших в конфликт с пассажирами "Ягуара" в Днепре.