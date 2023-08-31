Школьное обучение с 1 сентября: как подготовили образовательный процесс к воздушным тревогам

Украинские чиновники попытались адаптировать школьное образование к условиям военного времени. Отсюда — возможность учиться посменно, дистанционно и даже в метро.

Накануне начала учебного года, родителям нужно узнать, в каких условиях будут находиться дети во время уроков. Информация о том, как будут действовать учителя в случае воздушной тревоги, и что нужно собрать в рюкзак, собрана в материале издания Фокус.

Министр образования и науки Оксен Лисовой рассказал о количестве детей, которые в этом году вернутся или начнут обучение. Также отчитался об обеспеченности укрытиями и о том, когда разрешается пропустить уроки.

Школа с 1 сентября: детали об укрытиях

По словам Лисового, 1 сентября 2023 года начнется учебный год для 500 тыс. украинских детей. Между тем количество укрытий на такое количество детей не достигает 100%. В частности, укрытия есть только в 75% школ. Этот показатель для всех учебных заведений — еще ниже и составляет 67%.

25 августа 2023 года министр сообщил, что правительство Украины выделило на строительство укрытий 1,5 млрд грн. К этим деньгам добавятся деньги ЕС и начнут проектировать: "готовится большой проект", — сказал чиновник. Он отметил, что вопрос очного или иных форм обучения должен решиться, учитывая текущую ситуацию с безопасностью. Например, на Запорожье и на Харьковщине время подлета российских ракет слишком мало, поэтому "ОВА сегодня принимают решение исходя из каждой локальной ситуации".

Сейчас ряд ОГА приняли следующие решения:

в Николаевской, Запорожской и Херсонской областях — дистанционное обучение;

в Харьковской и Сумской — в смешанном формате;

в Харькове — начальная школа может учиться в метро (несколько раз в неделю);

Киев и Киевская область — офлайн обучение для младшей школы, посменное (понедельное, офлайн/онлайн) — для старшей;

Полтавская область — рекомендуют офлайн обучение;

Львовская область — большинство офлайн или смешанно, только семь школ — дистанционно;

Продолжительность и формы обучения в 2023-24 гг.

Согласно решению правительства, учебный год в Украине начнется 1 сентября 2023 года, завершится 28 июня 2023 года. При этом отмечается: если существенное количество учебного времени потеряно из-за военных действий, то можно несколько отложить время выхода на каникулы. Компенсационный период — с конца мая по 28 июня 2024 года (при необходимости).

Что касается каникул, то ОГА устанавливают сроки в зависимости от ситуации. Например, в КГГА решили, что школьники будут иметь два семестра: с 1 сентября по 22 декабря 2023 года и с 8 января по 31 мая 2024 года.

В ст. 4 Закона о полном общем среднем образовании указано, что в Украине существует шесть форм обучения: очная (дневная), дистанционная, сетевая, экстернатная, семейная (домашняя) или форма педагогического патронажа. Родители могут самостоятельно выбрать форму, которая больше всего их устраивает с учетом, например, вопросов безопасности.

Между тем в Украине, из-за недостаточного количества укрытий, разрешено несколько видоизменять учебный процесс, чтобы сделать его безопасным для школьников. Например, школы могут проводить обучение посменно, чередуя различные варианты в течение дня, недели или семестра.

Укрытия для школ: требования

Поскольку только 75% школ имеют полноценные укрытия, то разрешено использовать другие помещения, чтобы обезопасить детей и педагогов:

подвальные помещения (из расчета по 0,6 кв. м на человека, с условиями для пребывания до 48 часов, если человек более 50 — то с двумя выходами);

помещения соседних учреждений и организации, других учебных заведений;

помещения метро.

В школьном укрытии должно быть все необходимое для пребывания людей: еда, вода, средства гигиены, покрывала, фонарики, универсальная аптечка.

Безопасный рюкзак школьника: что положить

Отправляя ребенка в школу, родители должны позаботиться, чтобы он имел с собой минимальный набор вещей для пребывания в укрытии во время воздушной тревоги:

бутылка с водой;

батончики или снеки, чтобы подкрепиться;

записки с контактами ребенка и ФИО его родителей и родственников;

при необходимости, power-bank, запас лекарств, комплект сменного белья, игрушку.

Напоминаем, ранее Фокус собрал информацию о пяти новациях, которые ждут школьников в новом учебном году. Среди них — новая форма обучения, которую создали для детей, находящихся за границей.

Между тем школы, расположенные на прифронтовой территории, будут работать в особом режиме. В частности, — учить детей дистанционно независимо от того, оборудованы ли они полноценными укрытиями.