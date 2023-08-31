Не было мотива для умышленного убийства, — адвокат патрульного в Днепре (видео)

По словам Юлии Сегеды, подозрение должно быть более обоснованным для обвинения человека в преступлении особой тяжести или тяжелом преступлении. Адвокат также считает, что формулировка о превышении полномочий тоже спорная.

Адвокат Юлия Сегеда, которая представляет интересы патрульного полицейского, застрелившего мужчину в Днепре, прокомментировала начатый судебный процесс после того, как подзащитному избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Об этом сообщает "Радио Свобода".

По ее словам, каждому защитнику хочется, чтобы подзащитного освободили.

"С учетом события, резонанса, я считаю, что это решение адекватное, я с ним соглашаюсь. Уверена, что прокуратура будет оспаривать это решение. Поэтому я думаю, что у нас впереди апелляционная инстанция", — сказала Сегеда.

"Я считаю, что для того, чтобы обвинять человека в преступлении особой тяжести, или тяжелом преступлении, подозрение должно быть более обоснованным. Потому что такое узкое подозрение, по сути, непонятное", — заявила Сегеда.

По ее словам, требования к подозрению должны быть понятными, а когда прокурор зачитывал текст обвинения, она не поняла сути.

"Какой мотив может быть для лишения жизни именно с умыслом, я этого не поняла. Относительно превышения полномочий — согласна, что это спорный вопрос, согласна, что это нужно решать на протяжении следствия и нужно много экспертиз", — заявила адвокат.

Она добавила, что категорические не соглашается с трактовкой "умышленного убийства" в этом деле.

Адвокат также сказала, что полицейский получил черепно-мозговую травму и не в состоянии свободно перемещаться.

"Когда он поднимается и садится, у него головокружение, но это последствия очень серьезной черепно-мозговой травмы", — утверждает она.

Напомним, что, просмотрев видеозаписи боди-камеры, адвокат патрульного заявила, что погибший хотел вернуться, чтобы "добить напарницу".

Также сообщалось, что патрульного, который застрелил мужчину в Днепре, отправили под круглосуточный домашний арест. Полицейский не был в суде по состоянию здоровья.