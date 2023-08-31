"Хотел добить": в суде показали новые записи стрельбы в Днепре (фото)

Видеозаписи боди-камеры показали во время судебного заседания. Просмотрев их, адвокат патрульного заявила, что погибший хотел вернуться, чтобы "добить напарницу".

Related video

29 августа в Днепре полицейский застрелил мужчину, который нарушил правила дорожного движения, напал на правоохранителя и избил его напарницу. Во время судебного разбирательства, которое началось 31 августа, обнародовали еще три записи боди-камер патрульных. Записи опубликованы в Telegram-канале "Днепр оперативный".

Записи транслировались на мониторе в помещении зала суда, поэтому качество — не слишком высокое, чтобы понять дополнительные детали события. Впрочем, ясно, что боди-камера размещена на корпусе правоохранительницы, которую избил погибший. Фокус не публикует видео по этическим соображениям.

На первом видео слышен женский крик и мужской голос. Голос слышен слабо, но похоже, он предлагает кому-то лечь на землю: повторяет несколько раз "На пол!" (похоже именно на эти слова, но это не точно). После этого некоторое время камера дрожит. Позже мужчина в форме приближается к полицейской, а затем поворачивается и наклоняется над телом.

На втором видео боди-камера показывает, как патрульная осматривается вокруг и движется в направлении неустановленного мужчины в форме. При этом она не приближается к телу, а отходит к авто.

На третьем видео патрульная подошла к телу. В руках у нее окровавленный платок. На заднем плане едва слышны звуки — слышно, как кричит женский голос. Через мгновение в кадр попадает тело. Погибший лежит на спине. Вокруг — другие полицейские, которые прибыли на место событий. Они работают в перчатках — осматривают тело, обыскивают карманы.

Представительница защиты патрульного, в отношении которого происходит судебное разбирательство, расшифровала детали видео. По ее словам, мужчина-нарушитель выкрикнул "Включай заднюю скорость, поехали" и при этом попытался повернуться к правоохранительнице, чтобы добить.

"Это было после того, как патрульная ограничила мужчине пребывание в этом месте и предупредила о задержании. Погибший просто побежал добивать полицейскую. Это четко видно на видео", — пояснила адвокат.

Стрельба в Днепре: детали

29 августа 2023 года стало известно, что в Днепре на улице полицейский сделал три выстрела в сторону мужчины, который, похоже, напал на правоохранителей. Из трех выпущенных пуль две попали в мужчину — он скончался на месте.

В сети опубликовали ряд видео, на которых зафиксирован ход событий.

Некоторые видео сняты изнутри автомобиля, в котором ехал погибший, женщина и двое детей. Автомобиль остановили правоохранители, за рулем была женщина, которая отказалась выходить из кабины. Процесс противостояния с патрульными записывали дети мужчины.

Позже опубликовали видео, снятые боди-камерами и камерами наблюдения полиции. Из видео стало понятно, что на самом деле за рулем в момент нарушения ПДД был мужчина. Когда же авто остановилось, он выпрыгнул из кабины и ударил правоохранительницу в лицо. После этого напал на ее напарника. Когда же попытался добить жертву, то раздались выстрелы. Отметим, описание событий — ориентировочное, согласно видеозаписям.

Суд избирает меру пресечения для патрульного: арест, личное обязательство, домашний арест или освобождение под залог. Сейчас и он, и его напарница находятся в больнице.

Между тем СМИ выяснили, кто находился в авто. Застреленный — 47-летний Джумбери Силогава, днепровский предприниматель, который занимался похоронным бизнесом. Женщина — его подруга, не жена. В кабине также были двое несовершеннолетних сыновей мужчины.

Напоминаем, эксперты высказали предположение, почему патрульный не сделал предупредительного выстрела. Они напомнили некоторые статьи Закона "О Национальной полиции": в отдельных случаях, когда есть угроза жизни, разрешено обойтись без предупреждения.

Между тем стало известно, что открыто уголовное производство против женщины, которая находилась рядом с застреленным мужчиной. Ее подозревают по статье, по которой она может провести в тюрьме от 15 лет до пожизненного.