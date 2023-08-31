От 9 лет за решеткой: полиция возбудила дело за посягательство на жизнь патрульных в Днепре
Полицейские остановили машину за нарушение ПДД, но разговор перерос в драку. Теперь участнице конфликта на дороге, который закончился стрельбой, может грозить пожизненное заключение.
Полиция Днепропетровской области открыла уголовное производство по факту посягательства на жизнь патрульных в Днепре. Об этом 31 августа сообщила в соцсетях пресс-служба ведомства.
"Обстоятельства совершенного 29 августа правонарушения в отношении патрульных полицейских будут установлены следственным путем", — отметили в полиции.
Пресс-служба проинформировала, что по этой статье могут приговорить к заключению на 9-15 лет или пожизненному лишению свободы.
Стрельба в Днепре: что уже известно
Напомним, 29 августа патрульные остановили в Днепре Jaguar за нарушение ПДД. Мужчина, который вылез из машины, вел себя агрессивно и впоследствии напал на полицейскую. Дети, сидевшие на заднем сиденье, сняли спор и дальнейшую стрельбу.
Позже в Офисе генпрокурора проинформировали, что правоохранитель, который трижды выстрелил в спину мужчины, был задержан.
Впоследствии в соцсетях появились записи с камер видеонаблюдения, на которых можно увидеть нарушение автомобилем ПДД и погибшего за рулем.
На момент остановки машины за рулем сидела женщина-пассажирка.
30 августа опубликовали видео с нагрудных камер патрульных.
По данным СМИ, полицейская, на которую напал нарушитель, была госпитализирована и провела в больнице два дня.
У нее были сломаны нос и кости лица, а также травмированы голова и конечности.